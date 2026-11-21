Espectáculos

A ver, chiquillos, la cosa se puso heavy esta semana en la tele farandulera. Eduardo de la Iglesia, el mismísimo rostro de CHV que vemos en “Contigo en la Mañana” y “Plan Perfecto”, se vio envuelto en un cahuín de aquellos que nos dejó pa' dentro. ¿El motivo? Un simple (o no tan simple) WhatsApp no respondido que desató la furia de Fany Mazuela, la panelista estrella de “Zona de Estrellas”, quien no dudó en lanzarle los dardos en vivo y en directo, ¡dejando a todo el mundo con la boca abierta!

El ataque de Fany en pleno programa

Imagina la escena: la Fany, sin previo aviso y sin pelos en la lengua, le prendió la tele al Edu. Frente a la atenta mirada de todos sus compañeros en el panel, la periodista pidió una cámara para “liquidar” al conductor, acusándolo de no contestarle un mensaje que, según ella, era urgente. Y la verdad es que no se guardó nada de nada, tiró toda la carne a la parrilla con su emplazamiento: “Todos los días yo me paró después de almorzar, le doy cuñas a tu equipo de Plan Perfecto. Tú me puedes ver en tu programa. Y tú no eres capaz de decirme que no, por último. Respóndeme el WhatsApp, porque te lo mandé en la mañana”, disparó Fany. La consulta era ni más ni menos que sobre la posibilidad de que José Miguel Viñuela se sumara al matinal de CHV, ¡un temazo! Y la cosa no paró ahí, ¡no señor! Fany siguió subiendo el volumen y no dejó espacio a dudas: según ella, ya le había dicho lo mismo, que no estaba haciendo una infidencia, que todos los días responde a su equipo y espera lo mismo de él, y lo tildó de irrespetuoso y ordinario.

La defensa de Eduardo: ¡con pantallazos y la verdad en la mano!

Pero ojo, que el Eduardo de la Iglesia no es de los que se quedan callados cuando la cosa se pone color de hormiga, menos cuando siente que le están pasando gato por liebre. El jueves pasado, a raíz de ese feroz emplazamiento que recibió, el comunicador no lo dejó pasar y decidió responderle con todo en su programa radial que tiene en La Metro. Para que no queden dudas y con la transparencia que lo caracteriza, mostró al aire el momento exacto del ataquen televisivo. Y claro, el animador tenía sus pruebas bajo la manga, ¡y las leyó con calma! Contó que se preguntó si había soñado que ella le mandó un WhatsApp y que él le respondió en el momento, y que al revisar vio que el mensaje no llegó en la mañana, sino a las 13:28 horas, explicó el rostro de CHV, mientras leía parte de la conversación que sostuvo con la opinóloga. ¿Lo mejor? ¡Le respondió a los tres minutos! Sí, chiquillos, ¡a los tres minutos de haberlo recibido! Aunque eso sí, reconoció que en su respuesta se había negado a emitir algún comentario sobre el tema de la posible llegada de Viñuela. O sea, el Edu sí contestó, ¡y rápido! No era un mensaje ignorado, sino una negativa educada.

El “plot twist” del audio y la exigencia de disculpas públicas

Y aquí viene el giro que nadie vio venir, ¡el tremendo “plot twist” que nos dejó a todos masticando la información! Eduardo contó que, después de la funa pública en televisión y de la “zalagarda de los otros” —con la excepción de Javier Fernández, por siaca—, Fany le mandó un audio que él ni siquiera había escuchado. ¡Imagínense la tensión! El Edu, ni corto ni perezoso, le dio play en vivo junto a sus auditores para que todos supieran la verdad. Y la bomba estalló: en el audio, Fany le reconoció que no había leído su respuesta inicial, ¡la que le mandó tres minutos después! Por eso, dijo ella, lo había “sepultado en pantalla”. Eso sí, juró que todo había sido “en clave humorística”. ¿Humor? A Eduardo no le causó ni una pizca de gracia, la verdad. Visiblemente molesto y con el orgullo herido, el animador lanzó: Dijo que qué divertida es la vida, porque ella no vio la respuesta que él le mandó, que fue muy caballero y que trata de responderle a todo el mundo. Aseguró que después de toda esta polémica, le llovieron comentarios acusándolo de “agrandarse” y de “creerse el cuento”. Y remató diciendo que hay gente a la que le molesta que a uno le vaya bien, o medianamente bien. Al final de su descargo, y con la paciencia ya en cero, Eduardo fue clarito: le exigió a Fany Mazuela que le ofreciera disculpas públicas por toda la confusión. ¡Así nomás! ¿Creen que Fany le dará el gusto, o esto recién está comenzando?