Espectáculos

Marcela Vacarezza, actriz, psicóloga y esposa del animador Rafael Araneda, regresó a la farándula chilena con el relanzamiento de Alfombra Roja en Canal 13 este 2026, después de doce años alejada de los focos. La expectativa era alta para este nuevo espacio, que buscaba un tono más entretenido y familiar. Sin embargo, lo que encontró fue la "agresividad" de Fran García-Huidobro, y eso, al parecer, fue el punto de quiebre.

¡Vacarezza dijo chao con la farándula!

Marcela Vacarezza decidió renunciar a Canal 13 y no renovará su contrato, que termina a fines de diciembre. La razón "oficial", según un ejecutivo anónimo del canal de Luksic, es que privilegiará la crianza de su hijo menor, Benjamín, de ocho años, y sus actividades laborales personales. Pero la razón que se filtró es que la comunicadora se aburrió de la agresividad de Fran García-Huidobro.

El regreso de Alfombra Roja este 2026, tras el fin de Hay Que Decirlo, prometía mucho con Marcela, Millary Viera y Pancha Merino al frente. Marcela había vuelto de Estados Unidos a Santiago con ganas, pero Fran ya venía con los tapones de punta.

El round inicial y el dardo de “la mujer de Rafael”

El ambiente ya estaba caldeado incluso antes del debut en octubre. Fran García-Huidobro, desde Primer Plano en CHV, ironizó sobre el supuesto perfil "cuico" o ABC1 que se le quería dar al renovado AR. Pero el primer ataque frontal fue cuando Marcela comentó sobre el divorcio de Douglas y Ana Sol Romero. A "La Fran", también animadora de Plan Perfecto, que compite directamente con AR, esto le voló la cabeza.

Lanzó un dardo contra Marcela, que quedó en shock, diciendo que nunca ejerció como psicóloga y que siempre ha ejercido como la mujer de Rafael. Vacarezza, que esperaba una farándula entretenida y familiar, no entendió nada. Manifestó su sorpresa por la intensidad de alguien con quien nunca había tenido un sí ni un no, al revés, habían sido "amigas". Pero la calma de Marcela no sirvió; las ironías y ataques solo aumentaron.

La Teletón y la gota que rebalsó el vaso

Los ataques no cesaron. Después de la Teletón, donde Rafael Araneda es un pilar fundamental, Fran volvió a la carga por una situación entre el "tío conductor" y Tita Ureta. Esta vez hubo mucho encono, y Fran insinuó que había más que contar. Incluso mencionó un video que no se subió al aire donde aparecería Rafael Araneda empujando a Tita Ureta. Fran hasta sugirió que Araneda había dejado sin poder asistir a la Teletón a Titi García-Huidobro, su compañera en radio Pudahuel, aunque esta última lo negó tajantemente.

Marcela, con su impronta calma y reflexiva, replicó que no iba a hablar de la Fran porque no está acostumbrada a la agresividad, ni en televisión, ni en su casa, ni con amigos: "No estoy acostumbrada a los gritos, a la rabia". Y agregó, sobre el panel de Fran, que le tiene terror y que nadie le rebate nada. Al otro día, Plan Perfecto armó una "mofada para apalearla". Ahí Marcela tomó su decisión, sin tragarse ese pésimo invento de que "la farándula es sin llorar".

¿Y ustedes, aguantarían el show de "La Fran" o también le pondrían una patada?