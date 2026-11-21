Espectáculos

Se armó una nueva polémica entre Paulina Nin y Raquel Argandoña. Y es que, la Nin no se quedó callada ante los comentarios de Raquel, que la apuntaban directamente. Consultada sobre la mediática rivalidad que siempre las ha acompañado, Paulina fue clarita: “Yo no hablo de gente mala porque yo me rodeo de otra onda. Me rodeo de alegría y de buena onda”.

Y pa' que quede más claro, la panelista de El Medio Día se lanzó una analogía que nos dejó pensando: “La vaca toma agua y la transforma en leche, la serpiente toma de la misma agua y la transforma en veneno. La gente entrega lo que tiene en el alma. Esa es su esencia”. ¡Más directo, imposible! Luego remató diciendo que a estas alturas de su vida elige de qué hablar y de qué no, y que prefiere hablar de sí misma antes que de otras personas.

Todo este drama se encendió hace un par de semanas, cuando en el react de Vértigo, Raquel Argandoña se fue sin filtro contra Paulina Nin. Las Amikas, Lady Ganga y Valeria Luna, le recordaron el viejo cahuín de una supuesta magia negra que le habría hecho a Paulina en el pasado. La Raca salió al tiro a desmentirlo y afirmó que el problema de Paulina habrían sido sus adicciones, y que por eso habría sido sacada de la televisión. La mamá de Kel y Nano Calderón insistió en que ella no hace magia negra.

Ojo, que Paulina Nin ya había admitido en su momento que sí recurrió a monjes brasileños para cachar si le habían hecho algún embrujo. Contó que encontraron en el Cementerio General un frasco con su foto y una pulsera que usaba cuando estaba en TVN. ¡Onda, película de terror! Incluso, su madre habría hablado con los brasucas espirituales para ubicar el frasco. Según contó, eso habría ocurrido alrededor de 2008, y afirmó que el karma se encarga de quienes están detrás, sobre todo con los hijos, según dijo la ex animadora de La Mañana del 13.

Así que, mientras una sigue firme en que el karma hace lo suyo, la otra prefiere vivir de pura "buena onda". ¿Quién crees que tiene la razón en este eterno cahuín farandulero?