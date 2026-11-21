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Naya Fácil está viviendo una pesadilla digna de tusa en su penthouse del barrio El Golf, en Las Condes. Las filtraciones de agua serían insoportables, en un palacete que le costó cerca de 1.750 millones de pesos.

El problema, que detectó hace algunas semanas, ha empeorado. Ya no es solo el baño el que se gotea; el agua y la humedad se expandieron por distintos sectores del palacete. Naya no se calla y le apunta al vendedor: que le entregó una propiedad no habitable y que no puede ocupar su baño. Su hermana lleva casi dos meses viviendo abajo por culpa de la filtración, y no puede usar su pieza porque los cables del techo escurren agua.

Contrató a una empresa para intentar solucionar el desastre, pero la situación sería grave, pues hasta a los expertos les estaría costando dar con las fallas. Por eso, la influencer no descarta llevar el asunto a tribunales. Este viernes, Naya le contó al periodista Pato Sotomayor en Plan Perfecto (CHV) que es posible que deba realizar una cirugía mayor y sellar todo el techo para recién hacer pruebas. El costo sería de cerca de 50 millones de pesos.

Este penthouse era un sueño cumplido para Naya, un hito que coronaba importantes cambios personales como su alejamiento del carrete y una nueva vida en pareja. Pero la realidad la superó. La empresaria de 28 años estaría evaluando devolver el penthouse: “Se apestó, se choreó”, reveló Sotomayor. Para eso, ya tendría abogados trabajando para enfrentar al anterior dueño por incumplimiento. Según Sotomayor, quiere irse de ahí lo antes posible.

Considerando que su casa anterior la está rifando, la Naya tendrá que mirar con lupa dónde instalar su próximo hogar. ¿Se viene un nuevo giro dramático en la vida de nuestra influencer favorita?