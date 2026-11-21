Espectáculos

El mismísimo Dwayne "The Rock" Johnson, actor de 54 años y uno de los luchadores profesionales más grandes de todos los tiempos, anunció que vuelve a la WWE para Survivor Series. ¡Así como lo leen! Y no es cualquier evento, es precisamente el mismo show donde hizo su debut hace tres décadas, marcando un ciclo completito que promete ser épico.

Lo confirmó durante una entrevista en el programa de Pat McAfee, según informa The Sun. "El Campeón del Pueblo vuelve a casa, nos vemos la próxima semana en Survivor Series", dijo. Su compromiso es total: viajará a Houston, Estados Unidos, para la cita y aseguró que no se perdería ese evento por nada del mundo. ¡Más encima! Contó que le pidió a Sony, hace unos tres meses, que le aplazaran por una semana la gira de promoción de la nueva película de Jumanji, solo para poder estar presente en este momento tan significativo. Esa es la verdadera dedicación, ¿cachai?

Este esperado regreso de The Rock se enmarca en la celebración de los 30 años desde su primer paso por el ring, una conmemoración que ya venía calentando motores con lanzamientos de merchandising y productos especiales durante semanas. El luchador y actor reflexionó sobre el impacto de su carrera, afirmando que todas las versiones de su personaje no habrían sido posibles sin la gente. Reconoció que es algo que se repite a menudo, pero que es cierto.

Pero antes de darnos la tremenda joyita en el ring, The Rock tiene otra parada cargada de nostalgia: el sábado será el invitado que hace los pronósticos en College GameDay, el programa de ESPN, previo al partidazo entre los Miami Hurricanes y Virginia Tech. No es casualidad, pues Johnson es egresado de la Universidad de Miami, donde la rompió durante cuatro temporadas como defensa de línea en el equipo de fútbol americano universitario. Y para que cachen lo importante que es para la institución, el camarín del centro de entrenamiento del equipo, dentro del campus, lleva su nombre. Contó que se alegra de que la visita se haya logrado: había que bajar a Coral Gables y pensó que ese era su pasaje.

Así que la WWE se prepara para un evento más que cuático con este retorno. ¿Están listos para el manso show que nos espera con el Campeón del Pueblo? ¡No me digan que no!