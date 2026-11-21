Espectáculos

El cahuín entre Marcelo Kiwi y Canal 13 por los cambios de horario del programa ‘Siempre hay un chileno’ sumó un nuevo participante con la opinión del realizador Jorge Said. Lejos de sumarse a las críticas, Said salió a ponerle paños fríos al asunto, cuadrándose con el canal y su forma de manejar la parrilla programática. Según él, hay que entender la lógica televisiva, poh.

Said, que también hace programas culturales y de viajes en la misma señal, explicó que en Canal 13 hay muchas personas estudiosas de programación que buscan rating, igual que todos buscan el éxito. Para él, es lógico, porque la competencia en televisión es durísima hoy. Añadió que los cambios de horario son importantes y que hay que hacerlos, porque no se sabe muy bien cómo va a reaccionar la audiencia. Es como un experimento constante en busca del peak, ¿cachai?

El realizador reconoció que a veces también ha pensado que su propio programa sale muy tarde, sobre todo en invierno, cuando a la gente le cuesta esperar. Pero aclaró que entiende que hay otros espacios con más público y animadores mucho más famosos que él. Lo importante para él es que sus programas salgan al aire, y agradece la libertad editorial que le ha dado Canal 13. De hecho, ‘África Salvaje’, pese a emitirse a las doce y media de la noche, tuvo un excelente rating. Un golazo, ¿o no?

Para Said, la cosa es simple: el cliente, en este caso Canal 13, compra un programa y puede pasarlo a cualquier hora. Recordó que firman contratos con el canal y que él no tiene una opinión sobre los horarios en que lo pongan. Más bien, agradece que le permitan continuar con estas historias.

Y aunque no quiso tirarse a la piscina con una opinión directa sobre la polémica de Kiwi, Said le dedicó algunas palabras al respecto. Reconoció que conoce a Marcelo y lo considera "un gran director, un gran realizador". Pero también conoce a los programadores y directores del canal, y sabe que tienen en mente lo mejor tanto para Marcelo como para el canal. Recordó sus propias batallas por el rating, como cuando el estreno de su programa de África tuvo que competir con el Mundial de Fútbol, porque pasaban a la misma hora de los partidos y, según dijo, no se puede luchar contra un partido de fútbol. La tele es así de impredecible, chicos.

Al final, Said espera que todo se resuelva para mejor. ¿Será que Kiwi tomará en cuenta la visión más pragmática de Said, o seguirá la guerra de los horarios?