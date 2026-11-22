Espectáculos

¡Atención, cabros! Si alguna vez se preguntaron qué pasó con la dupla dinámica de Oscarito y Edo Caroe, esa que nos hacía reír a carcajadas durante la década pasada, prepárense porque el misterio se acabó. Óscar Andrés Álvarez, más conocido como Oscarito, finalmente soltó la sopa sobre su distanciamiento profesional con Edo Caroe.

El humorista aclaró que no hubo ninguna mala onda personal ni conflicto entre ellos, sino que todo se dio por su salida de la radio. En un programa de televisión, Oscarito explicó que lo desvincularon del espacio “Pongámonos Serios” y lo reasignaron al programa “La Ducha Teléfono” junto a Daniel Segovia. Pero la cosa no quedó ahí: seis meses después, lo sacaron definitivamente de la emisora sin que le dieran razones claras.

Pese a todo, Oscarito guarda pura buena onda y recuerdos bacanes de esa época. Para que cachen el nivel de cercanía que tenían, contó que compartían tanto que incluso veía más a Edo Caroe que a sus propios papás, ¡y eso que vivía con ellos! Imagínense el carrete pre-Viña: llegaban con maletas a la radio desde el jueves. Además, Oscarito no tenía ningún problema en ir a dejar a su partner a su casa, demostrando una amistad que iba mucho más allá de la pega.

Más recientemente, en una conversación con el creador de contenido Ronaldillo, Oscarito volvió a referirse a su vínculo. Reconoció que sus caminos profesionales hoy son distintos y lo explicó sin rodeos: “Tengo nada en contra de Caroe, pero lamentablemente él no cabe en mi charla y yo no caigo en su show”. Eso sí, dejó claro que a pesar de la distancia, ambos están en paz. También han coincidido en colaboraciones anteriores, entre ellas un evento de Monticello relacionado con el show "Tomás Va a Morir".

Así que ahí lo tienen: nada de enemistad oculta ni cahuines. Solo dos profesionales que tomaron rumbos distintos, pero que recuerdan con cariño cuando la rompían juntos. ¿A poco no dan ganas de que se junten a hacer un especial de nostalgia?