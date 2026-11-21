Espectáculos

El Ángel Parra Trío va a tirar la casa por la ventana para celebrar sus 37 años de carrera con un conciertazo que ya está dando qué hablar. La fecha marcada en el calendario es el sábado 5 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes. Ojo al piojo, que esta será la primera vez que la banda chilena de jazz, liderada por el guitarrista y compositor Ángel Parra Jr., pise este escenario en Santiago.

Para esta ocasión tan especial, el conjunto está preparando un repertorio que es pura nostalgia y futuro. El espectáculo, bautizado como “37 Años de Jazz Chileno”, hará un recorrido por las distintas etapas de su historia musical, desde sus primeras composiciones hasta lo más fresquito de su trabajo. ¡Imagina los sonidos y estilos que han forjado su identidad durante casi cuatro décadas!

Ángel Parra no escatimó en elogios para el Teatro Municipal de Las Condes. Debutar ahí es un tremendo hito, especialmente por sus características técnicas. El músico destacó las condiciones acústicas y el equipamiento, asegurando que “presentarme en este teatro significa mucho para mí”.

Pero la cosa no se queda solo en el concierto. La jornada también trae una noticia que hará saltar a los vinileros: el lanzamiento en formato vinilo de “La Hora Feliz”, uno de los discos más icónicos del Ángel Parra Trío. Y ojo, que no es cualquier edición, sino una doble de lujo, numerada y ¡limitada! Una verdadera joyita de colección para esta celebración de aniversario.

Para coronar la noche, después del espectáculo habrá un encuentro íntimo con el público. Ángel Parra participará en una firma de discos, donde los asistentes tendrán la oportunidad de compartir directamente con el músico. Es decir, el trío lo reunirá todo en una misma jornada: un repaso por su trayectoria, la reedición de un clásico y un momento cercano con sus fans.

Si ya se están armando el panorama, les contamos que las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes (Avenida Apoquindo 3300) y también en su sitio web www.tmlascondes.cl. Y si tienen la Tarjeta Vecino Las Condes, atentos, porque hay descuentos. ¿Están listos para este viaje musical?