Espectáculos

¡Pura ovación y sala a reventar! La compañía nacional TeatroCinema se mandó un regreso épico al Teatro Municipal de Las Condes con el estreno de "Cazadores de Agua". El estreno se realizó la noche del miércoles, según se informó el jueves 19 de noviembre de 2026, y esta coproducción entre el teatro y la compañía dejó a todos con la boca abierta y las palmas rojas.

La obra es una joyita dirigida por Zagal, escrita por él mismo junto a Laura Pizarro y Montserrat Antileo. Y ojo con el elenco, que la rompe con Thais Zúñiga, Christian Aguilera y Luciano Reinoso en escena. Fiel a su estilo, TeatroCinema mezcla teatro, cine, fotografía y literatura en una puesta en escena que te envuelve, te absorbe y te deja alucinando. ¡Realmente inmersiva!

Pero, ¿de qué se trata? Agárrense, porque la historia de "Cazadores de Agua" es de otro planeta. Sigue a una niña que, junto a su abuelo, lucha por sobrevivir recolectando diminutas gotas de niebla en un desierto donde el agua escasea más que las entradas para tu concierto favorito. Un día, el abuelo le pasa una caracola fósil ancestral que le abre la mente, conectándola con la memoria del agua y ¡boom!, la niña se lanza a un viaje por el tiempo.

En este trip alucinante, la protagonista es testigo del origen del planeta, de los mares antiguos, de cómo nació la vida y de unas criaturas prehistóricas gigantes que te dejarán con los ojos como platos. Y no para ahí, porque llega a un futuro lejano donde el agua es más valiosa que el oro, la joya de la corona. Ahí se topa con un joven que vive bajo unas cúpulas gigantes de agua, y entre ellos descubren que sus tiempos están profundamente unidos y que las decisiones que tomamos hoy son las que van a definir la supervivencia de las próximas generaciones. ¡Fuerte el mensaje!

Si te picó el bichito y quieres ir a verla (¡y deberías!), "Cazadores de Agua" estará en cartelera hasta el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. La cita es en el Teatro Municipal de Las Condes, Av. Apoquindo 3300. Los horarios son: de miércoles a sábado a las 20:00 horas, y los domingos a las 19:00 horas. Dura solo una hora y es apta para mayores de ocho años. Las entradas las puedes pillar en la boletería del teatro o en tmlascondes.cl. ¡Y ojo, que si tienes Tarjeta Vecino Las Condes, hay descuentos bacanes!

Así que, si andas buscando un panorama que te haga pensar y te vuele la cabeza al mismo tiempo, ¡ya sabes dónde ir! ¿O te la vas a perder?