Espectáculos

¡Atención, cabros! El cahuín que nos tenía pendientes por cinco años al fin llegó a su fin: este lunes se confirmó que Robert Pattinson es el nuevo James Bond. Sí, leyó bien. El mismísimo actor que nos conquistó como el vampiro Edward Cullen en Crepúsculo ahora se la juega con el icónico rol del agente secreto 007. La noticia la soltó la cuenta oficial de James Bond en sus redes sociales, así que cero dudas, esto es más real que el taco de las ocho de la mañana. ¡Se acabó la especulación y las apuestas!

Pero ojo, que la cosa viene con peso pesado detrás. Este nuevo filme de James Bond será producido por Amazon, que adquirió los derechos de la saga en 2025. Y para subirle el nivel aún más, el director a cargo será nada menos que Denis Villeneuve, el capo detrás de Dune, el director de Dune. El guion, por su parte, estará en las manos de Steven Knight, el genio que creó Peaky Blinders, ¡Imagínense esa combinación!

Pattinson toma el relevo de Daniel Craig, quien interpretó al personaje en las últimas entregas de la saga. Con este anuncio, Robert se convierte en el séptimo actor en darle vida al agente con licencia para matar. Antes de él, pasaron por el rol nombres legendarios como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. Es un legado importante, una responsabilidad que no es menor, considerando que son muchos los rostros que han encarnado al personaje. ¿Estará a la altura de semejante panteón de galanes?

En los últimos meses, el culebrón sobre quién sería el próximo 007 tenía a todos con la intriga. Sonaron nombres fuertes como Callum Turner, Josh O´Connor o Jack Lowden. Pero al final, el misterio se despejó y Pattinson se llevó el papel que tantos codiciaban. Pattinson saltó a la fama con Crepúsculo y ha participado en películas como La Odisea, de Christopher Nolan. Incluso su nombre está sonando fuerte para las nominaciones de los próximos Óscar por su papel en Primetime. ¡Así que el currículum lo tiene de sobra!

¿Será que este nuevo 007 nos hará sacar el pasaporte y las ganas de espiar, o nos dejará con la ceja levantada? ¡Solo el tiempo lo dirá, pero la expectación ya está por las nubes, chiquillos!