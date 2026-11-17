Espectáculos

El lunes, por la tarde, Televisión Nacional de Chile (TVN), el canal público chileno, se la jugó a la nostalgia, trayendo de vuelta un clásico de clásicos de las teleseries nacionales: "Sucupira". La expectación era máxima, y a eso de las cuatro de la tarde, miles se pegaron a la pantalla para revivir uno de los grandes éxitos de nuestra tele.

Pero la alegría duró menos que un vaso de agua en el desierto. Apenas empezaron los créditos de presentación, ¡zas! En vez de la inconfundible "Beija Flor (Te quiero enamorar)" del grupo brasileño Timbalada, sonó un tema instrumental que dejó a todos plop. Al parecer, la razón de este "sacrilegio" serían los siempre complicados derechos de autor.

Y ojo, que el asunto no paró ahí. Durante el capítulo, varios más se dieron cuenta de que también le habían metido mano a otras canciones incidentales. ¡Un festín para el oído... pero al revés!

La gente, obvio, no se aguantó y fue a desahogar su pena y rabia a las redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar: "Cometieron un sacrilegio" y "Ya partimos mal" fueron algunos de los comentarios.

A ver, TVN, con todo respeto, ¡¿cómo se les ocurre?! Es como ponerle kétchup a la empanada de pino. ¡Hay cosas que simplemente NO se tocan porque son parte de nuestro ADN televisivo! ¿O no?