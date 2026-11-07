¡La ‘Ciudad Imaginada’ de Álvaro Bindis conquista City Tour y nos vuela la cabeza!

Espectáculos

El programa City Tour de 13C se mandó un capítulo de aquellos visitando "Ciudad Imaginada", la exposición del talentoso Álvaro Bindis. El recorrido por esta muestra no solo dejó al famoso arquitecto Federico Sánchez con profundos recuerdos de infancia, sino que también nos demostró que el arte urbano puede ser mucho más de lo que imaginamos.

Álvaro Bindis, un dibujante y pintor chileno de tomo y lomo, es hijo del icónico crítico de arte Ricardo Bindis. Su carrera partió estudiando Arquitectura en la Universidad Central antes de volcarse por completo a las Artes Plásticas en la Universidad de Chile, una base que, honestamente, explica mucho de su estilo tan particular: ¡una mezcla explosiva entre la precisión del dibujo arquitectónico y la riqueza del óleo!

Santiago como nunca lo habías visto

La exposición "Ciudad Imaginada" es un viaje por los paisajes urbanos de Santiago, pero no cualquier viaje. Bindis fusiona la arquitectura, el dibujo técnico y la pintura al óleo de una forma que transita entre lo real y lo imaginario, dándole una atmósfera nostálgica y, seamos sinceros, ¡totalmente onírica! Los conductores de City Tour, Federico Sánchez y Marcelo Comparini, definieron la experiencia como una vivencia totalmente onírica que te envuelve.

Entre las obras destacan íconos de nuestro patrimonio, como la Basílica de Los Sacramentinos y el mismísimo Barrio Lastarria, especialmente la intersección de Padre Luis de Valdivia. Es loco lo que logra Bindis: con el tamiz de su pintura y un trazado meticuloso, los paisajes más cotidianos de la capital se transforman en relatos visuales que te invitan a mirar la urbe con otros ojos, ¡y qué ojos más poéticos!

El arte que conecta generaciones

Según Juanita Mir, directora de la corporación cultural, lo más notable es la constante evolución del artista dentro de su propia identidad visual. Y es que Bindis no solo rescata la geometría de las construcciones, sino que manipula el espacio, la luz y la materia para plasmar una atmósfera cargada de lírica y dinamismo urbano. Una joya.

La obra de Álvaro Bindis no es un rayo en cielo azul; guarda una conexión directa con la historia académica y cultural de Chile. Como hijo del recordado crítico Ricardo Bindis, su formación en Arquitectura y luego en Artes Plásticas le dio una perspectiva única. ¡El hombre se la jugó! Además, fue profe de dibujo por años y domina técnicas de grabado, acuarela y óleo, consolidando un sello donde la precisión geométrica se funde con la sensibilidad más pictórica. Su trabajo, de hecho, se inserta en una valiosa línea de maestros del paisaje chileno, como Hardy Wistuba, Adolfo Benavente (Anwandter), Thomas Daskam y Humberto Elías, que dejaron su huella en publicaciones legendarias como la revista El Domingo.

El ojo crítico de City Tour

La visita de Sánchez y Comparini estuvo marcada por esa química dinámica y reflexiva que tanto nos gusta. Apenas entraron, Sánchez destacó el valor de la propuesta técnica de Bindis: "Él tiene la mezcla del arquitecto y el pintor".

Mientras recorrían la galería, las pinturas provocaron profundas observaciones en los conductores. Federico Sánchez, al detenerse frente a las representaciones del Santiago histórico, no dudó en soltar una frase que nos dejó pensando: "Es loco lo que provoca. Es una pintura sin tiempo". El tipo no se guardó nada, y es que cómo no, si la capacidad de capturar la identidad de nuestra urbe mediante la espátula y el pincel es un pilar esencial del patrimonio plástico nacional.

Incluso el catálogo, redactado por Carlos Arzal, rescata la atmósfera del taller de azotea de Bindis y refuerza la valoración de un proceso manual meticuloso en plena era digital.