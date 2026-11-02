El reencuentro que nos voló la cabeza: ¡Las 'chicas Crazy' volvieron para Aerosmith!

Espectáculos

¡Se nos cayó el carnet a todos! Las mismísimas Liv Tyler y Alicia Silverstone, nuestras ídolos de los noventa, se reencontraron el jueves 29 de octubre sobre el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles y, obvio, fue un momento épico que nadie esperaba.

¿La razón? Ni más ni menos que para presentar el esperado regreso de Aerosmith a los escenarios después de tres años de ausencia. Pero lo más bacán es que su aparición estuvo cargada de referencias a uno de los videoclips más emblemáticos de la banda: el icónico 'Crazy'. Sí, ese mismo que, estrenado en 1994, nos mostró a ellas como dos adolescentes rebeldes.

Este momentazo se vivió durante el espectáculo 'California, Dream On: Aerosmith & Friends'. Y para subir la barra de nostalgia, antes de que salieran al escenario, las pantallas del recinto proyectaron el recordado videoclip. ¡Imagínense la euforia del público!

Cuando subieron al escenario para presentar a la agrupación liderada por Steven Tyler, papá de Liv, Alicia Silverstone no se aguantó y arrancó: 'Buenas noches a todos. Esas éramos nosotras en el video, allá por los 90', dijo, mientras recordaba al fallecido director Marty Callner, un amigo cercano de ambas y responsable de varios clips de Aerosmith. Y como si no fuera suficiente, agregó: 'Liv, éramos apenas unas bebés'. ¡Qué lindas! Incluso bromeó con que esta vez habían llevado a sus propios hijos, aunque todavía los consideraban 'pequeños', y de pasada destacó que Liv es, literalmente, la hija del vocalista.

Liv, por su parte, se mostró súper emocionada con el reencuentro y la celebración musical. '¿Estamos soñando? ¿Esto es real?', le preguntó al público, antes de agradecer a todos por reunirse a celebrar la música, la banda y sus músicos. Obvio que era real, ¡y de lo más real!

Finalmente, le dieron el pase a Aerosmith, que volvió a los escenarios con un repertorio de seis canciones. Este regreso fue un tremendo hito para la banda estadounidense, que volvía a tocar en vivo por primera vez desde septiembre de 2023, cuando Steven Tyler sufrió una lesión vocal que los obligó a suspender su gira de despedida. Y para más contexto, en agosto de 2024 el grupo incluso había anunciado su retiro de las giras debido a las dificultades del cantante para recuperarse de la lesión.

Pero parece que la música es más fuerte y las ganas de rockear, insuperables, porque el jueves 29 de octubre la banda la rompió con invitados de lujo. Dave Grohl estuvo en la batería durante gran parte del show y Johnny Depp se apareció de sorpresa para tocar la guitarra junto a Joe Perry. Además, se sumaron nombres gigantes como Guns N’ Roses, The Black Crowes, Heart, Billy Idol y Sammy Hagar. Una verdadera fiesta musical que rindió homenaje a la trayectoria de Aerosmith.

¿Quién más sintió la urgencia de ir a ver 'Crazy' de nuevo? ¡Nosotros, obvio, la tenemos en loop!