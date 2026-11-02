Los cookies de chocolate que vas a rogar por la segunda porción

Estilo de vida

Hay postres que pruebas y ya, y hay otros que se te quedan pegados en la mente, ¡y obvio que los cookies de chocolate están en la segunda categoría! Son de esas recetas que te llenan la casa con el manso aroma, tienen a chicos y grandes pegados a la puerta del horno, ¡y desaparecen antes de que se enfríen! Si tu sueño es morder un cookie con los bordes crujientes, el centro masticable y la chocola derretida, este es tu lugar.

El secreto no está en ingredientes raros ni en técnicas que solo los pasteleros de alta cocina cachan. Está en las proporciones correctas, en la calidad del chocolate y en algunos truquitos que hacen toda la diferencia. Con esta receta, vas a lograr un resultado que le compite a los mejores de la pastelería, ¡sin que necesites ser un experto!

Si alguna vez te salieron cookies duros o secos, lo más probable es que la pata haya estado en el horneado o en las proporciones del azúcar. El azúcar morena le da humedad y esa textura masticable que amamos, mientras que el azúcar blanca crea la costra crujiente perfecta. ¡La combinación de ambas es la que logra el equilibrio ideal! Igual de importante es que no dejes los cookies más tiempo del necesario en el horno. Tienen que salir cuando el centro todavía se vea un poquito blando, porque se siguen cocinando mientras se enfrían. ¡Ojo ahí!

En una receta tan piola como esta, la calidad de los ingredientes es clave. Lo ideal es usar dos tipos de chocolate distintos. El chocolate con leche le da dulzura y una textura cremosa, mientras que el chocolate negro de cobertura le aporta intensidad y un sabor más profundo. Y un tip de oro: corta el chocolate en trozos grandes e irregulares, ¡olvídate de las chispitas! Así se forman esas bolsitas de chocolate derretido que son la gloria.

¡Manos a la obra, pasteleros!

Ingredientes:

225 gr de mantequilla sin sal

150 gr de azúcar morena

100 gr de azúcar blanca

2 huevos grandes

1 yema extra

1 cucharadita de extracto de vainilla

300 gr de harina de todo uso

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

200 gr de chocolate con leche

200 gr de chocolate negro de cobertura

Preparación:

Precalienta el horno a 190 grados.

Bate la mantequilla con las dos azúcares hasta que la mezcla esté esponjosa.

Agrega los huevos uno a uno y luego la yema extra junto con la vainilla.

En otro bol, mezcla la harina, el bicarbonato de sodio y la sal.

Une las dos mezclas sin batir en exceso. No te pases con el batido, ¡es clave!

Añade el chocolate troceado grueso.

Forma bolitas de masa y colócalas en una bandeja de horno con papel de hornear, dejando suficiente espacio entre ellas.

Hornea por unos diez a doce minutos hasta que solo los bordes tomen color.

Déjalas reposar cinco minutos antes de pasarlas a una rejilla. ¡Aguanta el antojo!

Los datitos extra que marcan la diferencia

Si quieres un resultado aún más bacán, deja la masa en el refrigerador por al menos una hora antes de hornear. Así los sabores se asientan mejor y los cookies mantienen una forma más linda. Y el manso dato final: una pequeña pizca de sal en escamas justo al sacarlos del horno eleva el sabor del chocolate y crea una contraste dulce y salado que te va a volar la cabeza.

Personalízalos a tu pinta

Esta receta es la base perfecta para que le pongas tu toque. Puedes añadir nueces tostadas, avellanas o pecanas para que queden más crujientes. Si te gusta el aroma, un poquito de canela o una pizca de café instantáneo harán que el chocolate sea aún más intenso. Y para los que aman el chocolate blanco, puedes cambiar una parte del chocolate negro por blanco, ¡o incluso agregar cranberries deshidratados!

¿Cómo hacer que duren? ¡Fácil!

Guarda los cookies en un recipiente hermético y se mantendrán blanditos por varios días. Si eres de los que siempre quiere masa lista, puedes formar las bolitas y congelarlas. Así, cuando te entre el antojo, ¡directo al horno y listo!

¿Quién se va a atrever a preparar estos cookies que te harán la estrella de cualquier junta?