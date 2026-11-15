Dave Mustaine (Megadeth) y su honesta opinión sobre el death metal: "Me gustan los grupos que tienen cantante"

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Dave Mustaine, el icónico cofundador, vocalista y principal compositor de Megadeth, una leyenda del thrash metal con diecisiete álbumes de estudio y millones de discos vendidos, es de esos personajes que nunca se muerden la lengua. Con una trayectoria que incluye haber sido guitarrista líder de Metallica y un Grammy en el bolsillo, su opinión siempre pesa. Y esta vez, el death metal fue el que recibió su mirada... ¡muy a su estilo!

¿Death metal? Mustaine tiene su propia teoría

Mustaine fue el invitado estrella en una entrevista con Sam Sheppard de Mammoth Metal TV, y como es costumbre, la conversación se puso buena. La pregunta clave que le cayó fue si había alguna banda de death metal que realmente le gustara, y su respuesta, típica de él, dejó a varios con la ceja levantada. Dijo, sin pelos en la lengua, que le gustan los grupos que tienen cantante. ¡Básicamente, Mustaine nos tiró el palo de que el gutural no es su taza de té! ¿O sí?

Cuando la voz es un "instrumento" (y qué tiene que ver Pantera y Guns N' Roses)

Pero ojo, que no todo fue un portazo. Mustaine, con su estilo directo pero a veces reflexivo, quiso aclarar su punto. Reconoció que aprecia el esfuerzo de los cantantes de estas bandas, porque la voz es un instrumento y hay que cuidarlo mucho. ¡Ajá! O sea, el esfuerzo lo valora, pero como que espera más "canto" en el canto. Él cree que si los vocalistas de este género se esfuerzan un poco más y cantan un poco más, tendrían más matices en su paleta vocal. ¿Será que el Mustaine está un poquito "verde" en lo que a escuchar death metal se refiere, como ya por ahí se comentó, o es que tiene un gusto súper particular? Quizás para él, la melódica es la que la lleva siempre.

Para que se entendiera bien su postura, el frontman de Megadeth se puso a dar un ejemplo bien concreto: la mítica "Cemetery Gates" de Pantera, donde el gran Phil Anselmo canta de una manera y de otra, y todos trabajan en conjunto. Para Mustaine, ahí está la magia, en la versatilidad y en cómo la voz puede moverse en distintas texturas. Curiosamente, también comentó que si estos cantantes de voz gutural pasaran a un tono más melódico, muchos de sus fans se sentirían decepcionados. ¡Como que Mustaine nos tiene súper calados a los metaleros y nuestras expectativas!

Y claro, Mustaine, siempre con la historia a flor de piel, defendió la idea de que los músicos deben explorar todas sus habilidades, especialmente en el ámbito vocal. Contó que desde el mismísimo principio, en el primer álbum de Megadeth, "Killing Is My Business... And Business Is Good!", ya andaban experimentando con dos pistas vocales: una aguda y otra grave, la misma que usó en el track principal del disco. ¡Un visionario, po! Y la cosa se pone más cuática, porque Mustaine hasta lo comparó con "Mr. Brownstone" del icónico "Appetite for Destruction" de Guns N' Roses, que también tenía esas voces graves y agudas. ¿Por qué? Porque pasaban mucho tiempo con Slash, que casi se unió a Megadeth en un momento dado. ¡Un dato histórico que nos dejó con la boca abierta! Así que ahí tienen, la influencia vocal entre titanes es más profunda de lo que pensábamos.

Megadeth vuelve a España con un line-up de lujo

Dejando de lado las polémicas vocales, tenemos noticias bacanes para los fans de Megadeth. Dave Mustaine y su banda se vienen con todo a España. Estarán de regreso como parte de su gira de despedida, presentando su último disco homónimo. Ojo, que ya estuvieron haciendo de las suyas por Valencia, A Coruña y Bilbao, así que esta es una de las últimas oportunidades para verlos en este tour épico.

Y la cosa no es solo Megadeth, ¡el cartel es de culto! Se unirán a ellos Black Label Society, con el maestro Zakk Wylde a la cabeza, ¡imagínense la chicharra de guitarra que se viene! Y para cerrar con broche de oro, estarán los colosales Testament, asegurando una noche de thrash metal pura y dura. ¡Un tremendo combo que promete dejar la patá!

Así que si están pensando en pegarse un viaje, o ya andan por allá, anoten las fechas: el 10 de abril de 2027 en Badalona (Barcelona), en el Olímpic Arena, y el 12 de abril de 2027 en Madrid, en el Movistar Arena. ¡Dos citas imperdibles para cualquier metalero de corazón!

Después de sus comentarios sobre los cantantes, ¿Mustaine nos sorprenderá con algún "detalle" vocal extra en la gira, o seguirá fiel a su onda? ¡Ahí estaremos atentos a lo que pase con los shows, cachai!