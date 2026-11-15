¡Bomba en La Baronesa! Un secreto familiar lo cambia TODO

Espectáculos

Los resultados de los exámenes que se hicieron Daniel (Francisco Reyes Cristi), Paula (Francisca Armstrong) y Emilia (Octavia Bernasconi) para ver si podían ser donantes de Daniel llegaron con la peor de las noticias. El doctor Labra (Cristián Carvajal) no solo confirmó que Paula y Emilia no son compatibles con su hermano, sino que, ¡agárrense!, al igual que Daniel, no son hijas de Antonio (Carlos Díaz). ¡Quedamos en shock con semejante revelación en La Baronesa!

Y como si no fuera suficiente drama, Francesca (Katyna Huberman), la mamá de Nicolás (Andrew Bargsted), se lanzó con todo a la oficina de León (César Caillet, el actor) para pedirle ayuda. ¿Su misión? Limpiar el nombre de Clara (Lorena Bosch). Pero León, fiel a su estilo, le bajó el pulgar altiro, porque él alega que siempre va a estar del lado de Antonio, la única víctima desde su punto de vista. Aun así, Francesca no se achicó. Le dejó clarito que no va a parar hasta saber qué pasó realmente con su amiga.

¡El cahuín está prendido y parece que en La Baronesa recién estamos viendo la punta del iceberg!