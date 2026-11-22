Espectáculos

¡Atención, fanaticada! Ed Sheeran, el artista que nos tiene a todos pegados con sus temazos, armó revuelo el pasado viernes al ser captado de paseo por Santiago. ¿Y dónde lo pillaron? ¡Nada menos que en una tienda de vinilos! Sí, el británico anduvo vitrineando en la tienda Billboard, un día antes del primero de sus dos conciertos en el Estadio Bicentenario de La Florida, como parte de su Loop Tour 2026.

Los registros de su visita, que fueron publicados por la cuenta de X Ed Sheeran Access, lo muestran apreciando el álbum ‘Ser humano!!’ de Tiro de Gracia, lo que ya es un puntazo. Pero la cosa no se quedó ahí: según la misma cuenta, Ed Sheeran se llevó para la casa vinilos de ni más ni menos que Los Prisioneros y Javiera Mena. ¡Un verdadero conocedor de la música chilena!

Ed Sheeran se presenta el 21 y 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Según lo informado, las entradas del primer show estaban agotadas y aún quedaban tickets para el domingo 22 mediante Ticketmaster. Y para los que no se acuerdan, esta no es la primera vez que nos visita este año: en mayo también estuvo por acá, pero esa vez fue para una aparición sorpresa en el concierto de su amigo Martin Garrix.

Claramente, Ed no solo viene a cantar, ¡también a empaparse de la cultura musical chilena! ¿Qué tal ese gusto musical? Se nota que el pelirrojo tiene buen oído. Y tú, ¿qué disco chileno le recomendarías para su próxima visita?