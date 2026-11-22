Espectáculos

Un nuevo round de farándula sacudió la pantalla chica luego de que Sergio Rojas respondiera de forma dura a los comentarios que la Doctora Cordero hizo sobre él en “Zona de Estrellas”. La psiquiatra, escritora y comentarista de televisión lo tildó de “retardado” y mencionó un supuesto abandono en su infancia, dichos que indignaron completamente al conductor de “Que Te Lo Digo”.

En la emisión más reciente de su programa, Rojas no dudó en abordar la polémica. Aunque al principio dijo que intentaría mantener la cautela por la edad de la ex diputada, rápidamente dejó claro que la molestia era tremenda. “Yo a usted no le autorizo a que hable de mi infancia”, afirmó, y agregó que nunca se ha atendido con ella y que no conoce a su familia ni su crianza, cuestionando que una profesional haga diagnósticos sin antecedentes personales.

Rojas también reveló que encaró a Hugo Valencia, conductor de “Zona de Estrellas”, por permitir ese tipo de intervenciones en pantalla. Según su relato, la propia Doctora Cordero alcanzó a escuchar parte de su reclamo cuando salía del canal en silla de ruedas, lo que añade un toque dramático a la situación.

El periodista fue enfático: no va a aceptar que la panelista emita diagnósticos sobre su persona al aire, y dijo que lo que a ella le haya pasado en la infancia es problema suyo, porque él hace espectáculos y un show.

La advertencia fue directa: Si la Doctora Cordero vuelve a emitir un diagnóstico clínico al aire, aseguró, dirá todo lo que tenga que decir de ella. Además, Rojas recordó que Cordero también calificó de “paranoica” a Fanny Mazuela en otra aparición televisiva.

Para cerrar, el conductor elevó aún más el tono: dijo esperar que la doctora recoja el guante y, si no, que le dirá lo que piensa primero a ella, en su cara.