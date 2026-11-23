Espectáculos

Prepárense, chiquillos, porque nuestra querida Katyna Huberman, que está dándolo todo y rompiéndola con su personaje Francesca en la exitosa teleserie "La Baronesa", fue la invitada estrella del podcast "Sin Guion". Desde el Bar La Virgen, y con la conducción de Daniela Chávez y Camila Espinoza, la actriz se sinceró sobre el tremendo fenómeno que ha sido esta producción.

Katyna confesó que, si bien el cariño del público ha sido "súper bonito", también le hizo recordar lo que es la locura de una teleserie. Reconoció que había "perdido el training" de la reacción del público en la calle con una teleserie.

Pero la interacción con los fans no se queda solo en la calle, ¡para nada! Las redes sociales de Katyna están que arden con los seguidores de "La Baronesa" enviándole mensajes y, obvio, sus teorías más salvajes sobre lo que se viene o lo que realmente está pasando en la historia. Y entre tanta especulación, hubo una que le voló la cabeza a la misma actriz por lo "bien interesante" que era.

¿Listos para esto? Huberman reveló que una seguidora le propuso el siguiente escenario: "Si yo fuera Clara (Lorena Bosch), como que yo habría planificado todo esto y te habría utilizado a ti, como mi mejor amiga, para después poder descubrir...". Katyna respondió que no podía dar una respuesta porque tampoco lo sabe.

Y no es la única teoría que anda dando vueltas. Una de las más populares plantea que el tema principal de "La Baronesa" se refiere a Clara y no a Aurora (Loreto Valenzuela). Katyna Huberman opinó que en eso se basa toda la estructura del guion: que aquí nadie es quien parece ser, ninguno de los personajes.

Así que ya saben, amiguitos del chismorreo, si pensaban que tenían el desenlace claro o que le habían agarrado la mano a los personajes, prepárense para cualquier cosa. En "La Baronesa" la sorpresa es parte del menú, y por lo visto, ¡los fans están más metidos que nunca en descifrar cada misterio! ¿Están listos para seguir desconfiando de todo el mundo en la teleserie?