Espectáculos

El 19 de noviembre, Rockstar Games estrenó de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El juego era muy esperado, y con el paso de las horas los fanáticos comenzaron a compartir en redes sociales características y curiosidades, entre ellas una que involucra directamente a Chile.

Resulta que entre las miles de curiosidades que los jugadores están compartiendo por redes sociales, una involucra directamente a Chile. Francisco Sánchez, un usuario de X (@spotterfraan), compartió un detalle: ¡el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago está mencionado en el juego!

Sí, leíste bien. En una de las pantallas de salidas del aeropuerto de Vice City, donde salen destinos como Lisboa, Ciudad de México y Río de Janeiro, ¡también aparece Santiago! “De no esperar. Tenemos a Santiago en GTA VI”, escribió Sánchez, mostrando la captura de pantalla que nos dio la media sorpresa.

¿Quién iba a pensar que hasta en Vice City podríamos tomar un vuelo de vuelta a casita? Un tremendo guiño que, obvio, nos saca el lado más orgulloso. ¡Así da gusto perderse en los videojuegos!