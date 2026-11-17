Espectáculos

La polémica se encendió cuando Daniella Chávez decidió no quedarse callada y responder con todo a los comentarios que Pancha Merino e Isidora Gaete hicieron sobre su vestido. La situación ocurrió el viernes pasado en el programa Alfombra Roja, donde ambas se dedicaron a comentar el look que llevó Chávez al estelar Vértigo el jueves.

Fue Isidora Gaete, ingeniera civil y panelista, quien lanzó los dardos más fuertes. "Ella es estupenda, pero yo no he visto vestido más feo", sentenció sin filtro. No se quedó ahí y agregó: "Perdón, pero si ella ya es muy voluptuosa, sumarle el brillo más encima, me parece que es too much". Gaete remató su crítica diciendo que esos vestidos están muy pasados de moda. Mientras Nelsón Beltrán, conocido como El Colombiano, intentaba defender a Daniella asegurando que era una muñeca rubia encantadora, de fondo se escuchaba a Pancha Merino decir algo así como distinguida y estupenda.

Daniella Chávez no tardó en usar sus redes sociales para contraatacar, y lo hizo con todo, barriendo con ambas panelistas. Comenzó defendiendo su elección: dijo que su vestido fue muy elogiado y que las mujeres lo amaron. Luego apuntó directamente a Gaete, de quien dijo que vive criticando y descalificando a otras mujeres, y cuestionó por qué las tienen en televisión.

Chávez también hizo un llamado a la sororidad en la televisión y dijo que no está bien un programa donde se opina de la gente y se ríe de todo.

Pero el plato fuerte fue para Pancha Merino. Chávez le recordó sus dichos pasados, acusándola de haber dicho que los niños que sufren bullying son culpables de que los molesten y de reírse de los defectos físicos de otras mujeres. Y para cerrar con broche de oro, le lanzó una indirecta bien directa sobre su vida amorosa: "Ay, Panchita. Quizás no soy tan distinguida, pero te puedo dar clases de cómo durar 21 años en pareja y que no te dejen a cada rato, y que no te cambien por una promotora que es más distinguida que tú", haciendo una clara referencia a la infidelidad de Andrea Marocchino.

¡Uff! Parece que este "fashion emergency" escaló a otro nivel. ¿Será que ahora veremos a las panelistas midiendo más sus palabras?