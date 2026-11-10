Daniela Aránguiz hospitalizada: el “romántico gesto” de Cuco Cerda que encendió las alarmas de reconciliación

Espectáculos

¡No puede ser! La panelista Daniela Aránguiz dejó a todos con el alma en un hilo este lunes. ¿La razón? Se mostró hospitalizada en una clínica capitalina en su Instagram, y obvio que la gente se activó de inmediato para saber qué le pasó.

Aunque no soltó la sopa sobre su estado de salud, la panelista sí nos dejó ver quiénes estaban acompañándola en un momento no tan bacán.

Además de su mamá, también recibió un gesto de Cuco Cerda. Así es, el mismo Cuco le hizo un romántico gesto: según las historias de Aránguiz, le regaló un ramo de flores. Ella, por supuesto, les agradeció a ambos por el cariño y el detallazo.

La Aránguiz incluso nos dejó una frase para el bronce, con su mami acompañándola en la clínica: “Uno nunca deja de ser hijo; estoy en la clínica y cachen quién se hospitalizó conmigo: mi mamá”. ¿Apapacho de mamá en los momentos difíciles? ¡Claramente, sí!

Pero ojo, que lo de Cuco no fue solo un par de flores. Este gesto es la guinda de la torta para los que venían siguiendo el chismecito de cerca. ¡Imagínense! La Daniela y el Cuco volvieron a seguirse en redes sociales. ¡BOOM! Después de todo el revuelo que se armó hace poco, esto es como la señal que todos esperaban.

¿Se acuerdan de esos rumores que andaban dando vueltas, donde decían que la Catalina Vallejos le había coqueteado a Cerda en una fiesta? Bueno, ese cahuín fue negado por ambos. Y por si fuera poco, Daniela también salió a aclarar los puntos sobre otro rumor, el que decía que había cancelado su participación en la Teletón 2026 por toda esta situación. Ella desmintió haber cancelado su participación.

Claramente, la salud es lo primero, y esperamos que la Daniela se recupere pronto. Pero que Cuco Cerda aparezca con flores y la reconexión en redes, justo cuando ella está en la clínica, el momento llama la atención y alimenta las especulaciones de reconciliación. ¿Será que esta vez sí es la vencida o solo un lindo gesto de apoyo?