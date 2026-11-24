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Becky Lynch soltó la bomba: cree que Liv Morgan está hundiendo a sus propios compañeros en la facción Judgment Day. La luchadora irlandesa no se guardó nada durante su aparición en RAW Recap, y sus palabras ya están dando que hablar en el mundo de la lucha libre.

Según Lynch, desde que Liv Morgan se unió a Judgment Day en 2024 –dos años después de que Edge, Rhea Ripley y Damian Priest formaran el grupo–, y ella y Dominik Mysterio se pusieron al frente, la facción ha ido perdiendo protagonismo. Antes, Finn Balor era la figura central, pero fue expulsado este año. Ahora, Lynch no tiene dudas: Morgan es la responsable de esta caída en picada.

Lynch no solo criticó la situación general, sino que apuntó directo a Roxanne Perez, preguntándole qué gana juntándose con Judgment Day. Lynch recordó que muchos hablaban de Perez como una prodigio, calificativo que considera justo porque empezó a luchar desde muy temprano, pero la ve parada en la sombra de Morgan. Le pidió que salga de ahí y responda con golpes de verdad, y le advirtió que podría recibir una paliza que quizá no vea venir, porque no está bajo la guía de alguien que le enseñe algo.

Sobre la relación con Morgan, Lynch fue tajante: “No la está ayudando. No está impulsando su carrera”. ¡Plop! Más claro, imposible. Y no se quedó ahí: recordó que Dominik Mysterio llegó a mostrar un futuro muy prometedor y sostuvo que Morgan lo ha hundido por completo. ¡Pobre Dom!

Para rematar, se refirió a JD McDonagh, a quien conoce desde chico, desde los doce años, y le cuestionó que ahora actúe como achichincle de sus compañeros de facción. Claramente, a Becky Lynch no le gusta ni un poco el rumbo que ha tomado Judgment Day bajo el liderazgo de Liv Morgan. ¿Será que tiene razón y Liv está dejando la escoba en el grupo?