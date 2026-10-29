Златка Райкова се появи в Марсилия

Развлечения

Златка Райкова хвана самолета за Марсилия, след като беше около три месеца разделена с любимия си Карен Хачатрян. Блондинката вече се похвали със снимки от френския град, но тук идва уловката – няма официално потвърждение, че двата всъщност са прекарали време заедно по време на това посещение.

През последните месеци Златка беше в режим „майка“ и се фокусира върху грижите за децата си в България. Тя подготвя и ново участие във филма „Да превземеш София“.

Дали е отишла за любовта или просто за малко френски вайб, остава мистерия. Според вас се събраха ли?