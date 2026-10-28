Шок в „Трейтърс“: Неделчо Богданов избива първи

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Неделчо Богданов, който всички смятаха за един от най-сериозните претенденти за победа, претърпя неочакван крах в „Трейтърс - Игра на предатели“. Въпреки че е един от най-обещаващите участници във втория сезон, той се оказва и първият, който напуска надпреварата, отпадайки още на първия съвет.

Това е истински удар за феновете, които очакваха от него хитри ходове, стратегии и безпогрешна преценка. Вместо да разгърне потенциала си, участието му приключва, преди изобщо да е започнал да играе сериозно.

Неделчо стана популярен в третия сезон на „Игри на волята“, където впечатли с аналитичното си мислене и способността да предвижда действията на противниците си. Именно тези качества го превърнаха в един от най-запомнящите се играчи там и направиха появата му в „Трейтърс“ идеална възможност да докаже, че умът е неговото основно оръжие.

В това риалити всичко зависи от способността да разпознаваш лъжи, да печелиш доверие и да изграждаш съюзи, но една грешна стъпка може да бъде фатална.

Освен с риалититата, Богданов е известен като аниматор, режисьор, подкастър и създател на популярен анимационен сериал. Той завършва анимационна режисура в НАТФИЗ, а през 2014 г. ръководи екипа зад „Българ: Филмът“, който е първият български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

В собствения си подкаст той често обсъжда тактики и анализира решенията на участници от различни телевизионни формати. Тази наблюдателност караше всички да вярват, че е почти невъзможно да бъде надхитрен.

Фактът, че Неделчо избива толкова рано, показва, че във формата никой не е защитен. Дали репутацията му на опасен стратег е изиграла лоша шега или останалите са имали други основания да се усъмнят в него, предстои да разберем с премиерата на втория сезон на 6 ноември.

Кой според вас ще бъде следващият, който ще се „предаде“ твърде рано?