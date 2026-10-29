Малко момиче се опитва да вкара Камелия в Energy

Развлечения

Средата в Energy Request стана доста забавна, когато в ефира се включи момиченце с една много специфична молба. Малката реши, че е идеалният момент да чуе „Луда по тебе“ на Камелия.

Проблемът? Радиото е известно с това, че пуска музика от 90-те насам, но чалгата е строго забранена зона. Водещата буквално избухна в смях, когато чу заявката, и веднага попита Миличка къде е чула песента. Отговорът на детето беше още по-забавен – че вероятно я е чула по радиото.

За да закрепи перформанса, момиченцето дори запя на живо: „Луда по тебе ще си остане, дори да бъда жива рана…“. Водещата отново се засмя искрено и допълни, че ще пусне песен, но в стила на радиото.

Кой друг би се опитал да пробие чалга бариерата на Energy?