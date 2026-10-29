Сватбени звонници в театъра: Спартак Тодоров и Йоанна-Изабелла Върбанова се женят

Развлечения

Спартак Тодоров и Йоанна-Изабелла Върбанова се подготвят за сватба. Точната дата на събитието остава тайна, тъй като двамата предпочитат да пазят детайлите от личния си живот далеч от светлината на прожекторите.

Романтиката започна в началото на лятото, когато двойката се сгоди пред Айфеловата кула в Париж. Любовта им очевидно е в пика си – преди няколко дни Спартак празнуваше рождения си ден, а Йоанна-Изабелла не издържа и обяви публично чувствата си в социалните мрежи с надпис Честит рожден ден, Любов! Обичам те и общи снимки.

Двата таланта имат и общи страсти – пътуванията по света са им любимо занимание и отскачат до чуждестранни дестинации при всяка възможност. Спартак, който преди по-малко от година обеща на бъдещата си съпруга да бъдат „завинаги заедно“, често нарича актрисата своята „голяма светлина“.

Йоанна-Изабелла, дъщеря на Иван Върбанов, е част от трупата на Театър „София“ от 7 януари 2021 г., където играе в заглавия като „Кашонът“ и „Развратникът“. Тя е завършила НАТФИЗ през 2020 г., има каскадни умения и опит в поп и джаз пеенето.

Спартак също е изминал през НАТФИЗ, където сега е хоноруван преподавател по „Театър на движението - Танцов театър“. Актьорът е създал авторски моноспектакъл и е бил номиниран за „Аскеер“ за „Представление и наказание“, както и за „Златен Кукерикон“ за представлението „Господин Колперт“.

Остава само един въпрос – дали сватбата ще бъде толкова театрална, колкото кариерите им?