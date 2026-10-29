Наум Шопов разкрива за тежкото си минало: пушил марихуана на 14 и се чувствал третиран като наркоман

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Наум Шопов признава, че преди да стане дисциплинираният човек, когото познаваме, е преминал през период, с който не се гордее. Още на 14 години той започва да пуши марихуана, като с времето се пристрастява толкова сериозно, че стига до десет пушения на ден. Когато родителите му разберат за това, отношението им към него се променя рязко. Макар да не е станало до физическо насилие, Наум споделя, че се е почувствал третиран като наркоман. Именно това болезнено преживяне, заедно с помощта на един негов братовчед, го мотивира да се откъсне от нездравословната среда и постепенно да остави първо наркотиците, а след това и цигарите.

Наум Шопов е популярен като лекар от екрана и водещ, който е успял да съчетае сериозното образование с телевизионната слава, въпреки че пътят му е бил далеч от представата за осигурен наследник.

Борба с безпарието и неочакван път към медицината

В семейството на Шоповите трудностите не са били само личен проблем на Наум. Имало е периоди, в които парите едва са стигали за базовите нужди, а благосъстоянието на дома е зависело от едно телефонно обаждане с предложение за работа. Виждайки това, младият Наум решава, че не иска бъдещето му да зависи от същия риск. Парадоксалното е, че медицината влиза в живота му по съвсем неочакван начин. В училище той не учи по биология и е бил на прага да повтаря годината. Предупреждението на преподавателката го принуждава да се залегне над материала, което води до откриването на огромен интерес към предмета и впоследствие до записването му в медицински университет.

Любовта в подлеза и първите стъпки в „Откраднат живот“

По време на следването му до него вече е Теа Минкова. Двамата се свързват на 18 години след случайна среща в подлез близо до Софийския университет. В началото нямат ясен план за живота си, но отношенията им се развиват бързо. През трети курс обаче безпаричието отново ги притиска. Дори и без да плащат наем и сметки, защото живеят при родителите си, скромните им доходи не са достатъчни – дори едно излизане навън е било риск да останат „на червено“.

Пътят му към телевизията се открива чрез обаждане от актьора и продуцента Любо Нейков, който го кани в сериала „Откраднат живот“ за ролята на д-р Борис Тасев. Първоначалният план на Наум е да остане само за един сезон, но в крайна сметка той играе в продукцията цели девет сезона. През този период той не напуска университета. Наум спи по три-четири часа, разпределяйки времето си между сниманията и учебниците. Опитът му да завърши образованието си паралелно с работата се оказва успешен и той завършва почти с пълно отличие, макар че зад усмивката му на екрана се крие огромна умора.

От подигравки в социалните мрежи до бизнес успех

Стартът му в социалните мрежи също не е бил приемат с възхищение. Когато започва да публикува съдържание, някои от приятелите му се срамуват от него и дори започват да му се подиграват. Наум обаче не се предава и стига до извода, че непознатите често подкрепят човека по-рано от собственото му обкръжение. Заедно с Теа решават да създадат канал в Ютюб, въпреки че първоначално се съмняват дали ежедневието им ще е интересно. Инвестират около 4000 лева за камера с обектив – сума, която за тях по това време е огромен разход. Те залагат на автентичност и показват живота си такъв, какъв си е, без изкуствен блясък, което превръща проекта им в професионален път.

Личните принципи и новите предизвикателства

Успехът не е променил взискателността на Наум към себе си. Той е човек, който държи да изпълни всяка една от поставените си задачи, но признава, че Теа понякога плаща цената на този непрекъснат устрем и темпо, което не винаги е лесно за близките. Друго предизвикателство среща при работата по късометражния филм „Развален телефон“, където трябва да се научи да се доверява на чужди решения и да приема, че не всяка задача е негова отговорност, тъй като е свикнал да определя всичко сам заедно с Теа.

Наум не отрича, че фамилията му му е отваряла врати, но знае, че тя носи и големи очаквания, които трябва да бъдат оправдани. В момента той търси нови предизвикателства зад камерата и на автомобилната писта. Най-важното обещание обаче е към дъщеря му Амая, която вече е първокласничка. Наум е решил, че няма да й избира професия или да я кара да следва някакъв чужд план за живота.