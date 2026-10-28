Емрах Стораро вдигна сватба: виждаме роклята на Айлян и много блясък

Развлечения

Емрах Стораро и годеницата му Айлян вдигаха сватба на 6 октомври 2026 г. Попфолк звездата сподели с феновете си в Инстаграм първите кадри от началото на вечерта, в които двамата изглеждаха изключително влюбени.

Роклята на Айлян беше истински феномен – пълна с камъни, блестящи елементи и множество пластове. В трогателното видео стори, което Емрах качи, се вижда как нежно целува булката по бузата, докато тя сияе от щастие и се усмихва на камерата. Очевидно е, че за семейство Стораро не става въпрос за скромно събиране, а за пищно тържество с много приятели.

Пътят до този ден обаче беше дълъг и изпълнен с традиции. Преди самата сватба двойката премина през годеж и къна. Годежът се случи през август 2025 г. в село Подайва, Разградско, откъдето е Айлян. В този край са запазени специфични традиции, свързани с годежа и сватбата.

Тогава не липсваха ни музика, ни танци, нито впечатляващи автомобили – сред тях имаше луксозни модели на Ferrari, Lamborghini, Mercedes и BMW. На празненството присъства по-големият брат на Емрах, Фики Стораро, а баща му Тони Стораро беше един от основните изпълнители на вечерта.

Да си признаем, че с такава рокля и такъв мащаб, тази сватба наистина ще се помни дълго. Дано и семейният живот да е толкова бляскав, колкото са камъните по роклята!