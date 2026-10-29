Сватба през януари или май? По-добре си купите куче, ако вярвате в суеверията

Развлечения

Ако планирате сватба, първо погледнете календара, защото народните суеверия са безмилостни. Юни е абсолютният фаворит – предрича живот с хармония, топлина, благополучие и много щастие. Август също е топ избор, обещавайки пълно доверие между партньорите и многодетно семейство. Септември носи стабилност, здраве и много смях вкъщи, докато декември гарантира мир и разбирателство.

Ноември е месецът на парите. Сватба тогава означава не просто сигурност, а истински разкош и богатство. Февруари пък обещава дълъг и здрав съюз, в който двойките ще прекарат много щастливи години заедно.

Не всички обаче са така нацъкани с късмет. Март е за тези, които обичат приключенията – предрича дълъг път до собствения дом, който може дори да се окаже в чужбина. Април е точно като времето си – променлив, с възходи и спадове, но за сметка на това в семейството няма да е скучно.

За юлските двойки поверията предвиждат немалко недоразумения и нелесен брак, макар че това не означава задължително, че двойката ще бъде нещастна. Октомври пък е за издръжливите – предстоят тежки изпитания и несгоди, но поверията казват, че двамата ще останат здраво свързани.

Най-мрачните прогнози са за януари и май. Януарската сватба се свързва с бърза раздяла, а най-страшното суеверие гласи, че може да донесе ранно овдовяване. Май е считан за измамен месец, към който се е прибягвало само в краен случай, защото бракът тогава се свързва с изневяра.

Вие вярвате ли на тези предсказания или просто ще изберете дата, на която фотографът е свободен?