Атанаска Бачорска обяви война на паркиращите в Дружба
В София се загрява за нов съседски сблъсък, а в центъра на драмата е Атанаска Бачорска. Съпругата на бизнесмена Даниел реши да изнесе всичко наяве и публично изрази огромното си недоволство от шофьорите в квартал „Дружба“.
Според нея шофьорите системно паркират неправилно и затрудняват достъпа до сградата ѝ в квартал „Дружба“. За недоволството ѝ пише България Днес.
Нека сме честни, няма нищо по-раздразняващо от това да се прибереш вкъщи и да откриеш, че някой е решил, че точно там е най-доброто място за неговата кола. Дали ще завърши с мирно решение или с още повече публични оплаквания, остава загадката.
Кой от вас е бил в такава ситуация с комшиите?
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.