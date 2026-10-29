Димитър Рачков празнува изумрудена сватба на родителите си

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Родителите на Димитър Рачков отбелязаха 55 години съвместен живот, събирайки най-близките си хора около празничната трапеза. Тв водещият и годеницата му Виктория се присъединиха към празненството и позираха за обща снимка с юбилярите, която по-късно споделиха в социалните мрежи. Кадърът беше придружен от кратък, но силен надпис: "55-годишни семейство. Респект!".

За повода беше приготвена и празнична погача. Върху нея били изобразени числото 55 и надписът „Изумрудена“, символизиращи годишнината от сватбата. Изумрудена сватба се наричат 55-те години съвместен живот, а скъпоценният камък е символ на вярност, хармония и дълготрайна любов.