MasterChef България търси нови жертви... или таланти за девети сезон

Развлечения

MasterChef България се завръща с девети сезон и официално започва лов за нови кулинарни таланти. Ако смятате, че превръщате яйцето в шедьовър или просто имате безумни идеи, които някой трябва да опита, сега е моментът. Кастингът за любители готвачи и ентусиасти, които не се страхуват да експериментират и вярват в уменията си, вече е отворен на btv.bg.

Да си признаем – форматът вече е легендарен и през годините даде шанс на десетки хора да надградят уменията си. Някои дори продължават да се занимават с кулинария и след като камерите са спрели да снимат, .

Този път ни очаква ново поколение участници. Ще видим всичко – от скучните класически рецепти до смели комбинации и интерпретации, които вероятно ще накарат журито да вдигне вежди. Но не става въпрос само за вкусното. Новите кандидати ще трябва да оцелеят в истински кулинарен бой, справяйки се с напрежението и конкуренцията по пътя към титлата MasterChef на България.

Така че, ако имате страст към храната и смелостта да се впуснете в предизвикателствата, бързайте към сайта. Кой знае, може би следващата голяма кулинарна звезда на България се крие точно в кухнята ви.

Кой от вас е готов да се бори за титлата?