Ергенът Цветомир е „летял“ с 307 км/ч по Околовръстното – видеото е скандал

Развлечения

Цветомир Иванов от настоящия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ е заснет как лети с 307 км/ч по софийския Околовръстен път. Видеото е разпространено лично от него през 2020 година, като на кадрите под звуците на чалга Цецо демонстрира мощността на колата си в малките часове на нощта. За справка, ограничението там е 80, а на места дори 50 или 60 км/ч.

След като клипът става известен, хубавецът се е появил в емисия на БТВ, където първоначално е отрекъл всичко. Тогава той твърди, че не шофира, не е човекът на видеото и колата не е негова, въпреки че лицето му се вижда ясно. Малко по-късно е изтрил публикацията от профила си.

При втори разговор с телевизията Цветомир напълно сменя версията си. Той заявява, че клипът е от преди много време и е свален отнякъде, а го е качил само за да набира последователи, защото така е „модерно“.

Шест години по-късно Цветомир влиза в романтично риалити на остров Родос със заявка за сериозни намерения. Той твърди, че търси жена за стабилна връзка, семейство и общо бъдеще. Определя се като скромен, забавен и красив, като подчертава, че предпочита действията пред празните думи и не обича излишната драма. Мускулягата има и артистични амбиции – мечтае да стане актьор.

В шоуто обаче досега няма половинка. Цветомир прояви интерес към Станислава и новата участничка Васка, но последната успя да отблъсне веднага с „дебелашки шеги“ за името си. Освен това е в открит конфликт със съквартиранта си Радослав, който го нарече „селянин“.

Не е единственият в компанията на „Ергените“, който обича скоростта. Елеонора Кабакчиева, финалистка от петия сезон, също бе замесена в скандал през 2024 година. Тя качи видео от магистрала „Тракия“, в което се гневи на шофьорите, каращи с 140 км/ч в лява лента, защото според нея трябва да се изместят, за да може тя да „джитка“ спокойно с 240 км/ч.