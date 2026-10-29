Красимир Томов разтърси „Ергенът“: призна колко от момичетата е „познавал“

Развлечения

Красимир Томов отново е в центъра на вниманието в „Ергенът: Любов в рая“, но този път не заради домакинските си навици. По време на банкет участниците решили да го попитат директно с колко от жените на масата е имал интимни отношения.

Първоначално той не бърза да отговори, но когато настояха за конкретна бройка, Красимир просто изстреля: „Три!“.

Разбира се, това е било твърде малко за останалите и веднага тръгнаха опити да разберат кои точно са трите дами. Краси обаче отказа да разкрие имената им, оставяйки момичетата в недоумение и взаимно оглеждане. За да подхрани спекулациите още повече, той добави пред камерите, че може да са три, а може и да са повече.

Това е нов епизод от „запомнените моменти“ на Красимир в риалитито. В първия сезон той остави следа със сцената в пералното помещение с Емили, като стана ясно, че двамата се познават още преди предаването. През септември 2025 г. двамата привлякоха вниманието, а разговорите им, уловени от микрофоните, предизвикаха бурни реакции сред зрителите.

След финала на първия сезон Красимир дори сам се пошегува с образа си на „домакин“. На въпрос с какво иска да бъде запомнен, той отговори, че за съжаление е пуснал три перални в предаването, защото обича чистотата. Шегата с пералните така стана негова запазена марка, но сега изглежда, че числата в живота му стават все по-интересни.

Дали трите са точно тези, които си мислим, или Краси пак ни „подвежда“ с математиката си?