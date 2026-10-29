Никола Цолов нахлува във Формула 1: Българин зад волана в Мексико

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Никола Цолов прави историческа крачка и утре, на 30 октомври, ще дебютира във Формула 1. 19-годишният пилот ще седне зад волана на болид на „Рейсинг Булс“ по време на първата свободна тренировка за Гран при на Мексико на пистата „Ерманос Родригес“.

Нека сме реалисти, това не е старт в самото състезание, но е точно този тип „вход“, който ни трябва. Появата му на пистата е огромна стъпка към целта му – да заеме титулярно място в най-престижния шампионат.

Цолов в момента се състезава във Формула 2 с екипа на „Кампос Рейсинг“ през сезон 2026. Резултатите му там са достатъчно сериозни, за да привлекат вниманието на програмата за млади пилоти на „Ред Бул“. Не е първият му опит с машините на тима – в края на август той вече направи тест с болид от сезон 2025 на италианската писта „Имола“.

Участието в Мексико ще му позволи да работи в условията на реален състезателен уикенд и да се запознае с актуалния автомобил и техническите изисквания. Самият Цолов е вълнуващо настроен и благодари на „Рейсинг Булс“ за шанса. Той обяви, че ще се фокусира върху работата с инженерите, за да извлече максимума от сесията и да даде полезна обратна връзка за поведението на болида.

Тренировката утре, 30 октомври, започва в 20:30 часа българско време и ще продължи 60 минути. Прякото предаване в България ще бъде по платения канал „Диема спорт 3“.