Развлечения

При определени ставни проблеми продължителното обездвижване може не само да не помогне, но и да засили сковаността, мускулната слабост и болката. Когато движението е ограничено за дълго време, мускулите около коляното отслабват, а ставата губи част от подвижността си. Затова при много хронични проблеми умереното физическо натоварване е по-полезно от постоянната почивка.

Болката в коляното не винаги идва от падане, удар или спортна травма. Тя може да се появи постепенно заради претоварване, мускулна слабост, промени в ставния хрущял, възпаление или нарушения в разпределението на натоварването. Една от честите причини за продължителна болка е остеоартрозата – състояние, при което се променят хрущялът и останалите структури на ставата.

Някои хора усещат засилена болка след продължително седене, при ставане от стол или слизане по стълби. Други изпитват скованост сутрин или след период без движение. Важно е обаче да се знае, че не всяка болка означава износен хрущял – причината може да са проблеми със сухожилията, менискусите, капачката на коляното или околните мускули.

Как работи хрущялът

Вътре в колянната става има синовиална течност, която намалява триенето между повърхностите и поддържа функцията на хрущяла. За разлика от много други тъкани, ставният хрущял няма собствено кръвоснабдяване и получава хранителни вещества основно чрез обмен със синовиалната течност. Движението и умереното механично натоварване подпомагат този обмен.

Когато сгъваме и разгъваме коляното, натискът върху хрущяла се променя, което улеснява движението на течности и вещества в тъканите. Продължителното обездвижване може да наруши тези механизми. Това обаче не означава, че хрущялът буквално изсъхва и се напуква само заради няколко дни почивка. Ставните увреждания са сложен процес, повлиян от възраст, генетика, травми, възпаление и натоварване.

Мускулите и стабилността

Коляното не работи самостоятелно. Стабилността му зависи от мускулите на бедрата, седалището и подбедриците. Особено важен е четириглавият бедрен мускул, който участва в изправянето на крака и поддържа ставата. Когато движението се ограничи за дълго, мускулната сила намалява. Така дейности, които преди са били лесни, започват да изискват повече усилия.

Ставането от стол става по-трудно, изкачването на стълби предизвиква дискомфорт, а по-дългите разходки водят до умора. Създава се цикъл: коляното боли, човек се движи по-малко, мускулите отслабват, движенията стават по-трудни и болката може да се засили. Затова физиотерапията и укрепването на мускулатурата са ключови при хронични проблеми.

Кога е време за движение и кога за лекар

Почивката е необходима при остра травма, силно раздразнена става или непосредствено след претоварване. Проблемът е, когато временното щадене се превърне в дълго обездвижване. При хронична болка и остеоартроза научните препоръки са редовни упражнения, съобразени с възможностите на човека. Движението подобрява силата, намалява сковаността и улеснява ежедневието. Резултатите се постигат постепенно, а не след една-две тренировки.

В началото може да се появи лек дискомфорт, защото мускулите и ставите не са свикнали, но силната или нарастваща болка не бива да се пренебрегва. Не е нужно веднага да се започне с тежки тренировки. Подходящи подходи са:

Ходене: кратки разходки по равен терен за подвижност и срещу сковаността.

Велоергометър: с ниско съпротивление за контролирано натоварване.

Плуване и упражнения във вода: за хора с затруднения при поемане на собственото тегло.

Укрепване на бедрените мускули: упражнения за четириглавия мускул и седалището за по-добра стабилност.

Леки упражнения за сгъване и разгъване: за поддържане на обема на движение без насилване.

Програмата зависи от причината за болката, възрастта, физическата подготовка и състоянието на ставата. Физическата активност е един от основните немедикаментозни методи за лечение на остеоартроза на коляното, включително аеробна активност и подобряване на подвижността. Последователността е важна – единичната тренировка рядко носи трайно подобрение.

Не всяка болка изчезва само с движение. В някои случаи са нужни лекарства, физиотерапия, изследвания или друго лечение. Натоварването трябва да се ограничи и да се потърси медицинска помощ, ако коляното внезапно се подуе, стане горещо или силно зачервено. Силна болка след травма, невъзможност да се стъпи на крака, изразена нестабилност или блокиране на ставата също изискват лекарска оценка. Ако към подуването и болката се добавят температура и общо неразположение, е нужна спешна преценка заради риск от ставна инфекция. При продължителна болка, която не се подобрява или се засилва, е добре да се направи преглед при ортопед.

Колянната става има нужда от движение и правилно дозирано натоварване. Пълното обездвижване не е универсално решение и в някои случаи води до отслабване на мускулите и по-голяма болка.