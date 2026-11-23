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Неделчо Богданов е в бесен режим след участието си в „Трейтърс: Игра на предатели“. Риалити звездата е силно разочарована от Бтв, защото е бил първият, който е изхвърлен от играта. В подкаст с Туджаров той буквално „пише слаб 2“ на криейтива и главния редактор, смятайки, че като „праведен“ нямал никакъв шанс да оцелее, но ако беше предател, щеше да стигне много далеч.

Неделчо е влязъл в шоуто почти на сляпо. Дълго време изобщо не е знаел кои са останалите участници, а първите седем-осем имена е научил едва около десет дни преди началото. Според него не е имало предварителни разговори и уговорки с останалите. Дори с Денислава, която познава от по-рано, не е поддържал контакт – нито съобщения в Инстаграм, нито телефонни разговори или кафета. Същото е валяло и с Йордан, с когото се познават от „Диви и красиви“. Неделчо е искал сам да прецени на място дали може да има доверие на хората, вместо да разчита на предварително изградени съюзи.

Моралът на предателя и гафът с Крис

По думите на Богданов, единствената „праведна“ роля в предаването всъщност е тази на предателя. Той разсъждава върху морала на играта и твърди, че верните често постъпват по-предателски, защото жертват свои близки и съотборници, само за да си спасят кожата.

Първите срещи с останалите обаче не са минали без притеснения. Неделчо признава, че е допуснал сериозен гаф с Крис от „Молец“. Музикантът се е приближил до него с голям ентусиазъм, заявявайки, че е негов фен, на което Богданов е отговорил с непринудено: „Мерси, а ти кой си?“. Сега той се шегува, че е трябвало да разпознае хората от „Молец“ поне по мустака. По-късно е разбрал, че точно този човек е бил предател и го е сложил в списъка за изгонване.

Стратегията за „алфа предателя“ и „ангела хранител“

Неделчо е влязъл в играта с ясен план, въпреки че не е познавал всички. Той е разграничил публичните образи от начина, по който хората играят, тъй като не е виждал повечето от тях в игрови риалити формати или в игри като „върколаци“ и „мафия“. По негови думи, публичният профил не е достатъчен, за да се предвиди кой е добър стратег или кой може да манипулира останалите.

Планът му е бил да не търси всички предатели, а само един – най-влиятелния, когото е нарекъл „алфа предателя“. Богданов е набелязал четирима души, с които да изгради отношения: Братоеви, Нанси, Ваня Щерева и Емил Конрад. Смятал е, че Братоеви имат влиянието да определят кой да си върви, а Нанси е видял като идеална за лидер на предателите заради опита ѝ във „Фермата“. Ваня Щерева също е била в списъка му като силен избор, а от Емил Конрад, когото познава от години, е очаквал да внесе хаос и конфликти в играта.

Паралелно с това Неделчо е приложил стратегията за „ангел хранител“. Идеята е била верният играч да се сближи с предател, за да спечели неговата защита. Този план е обяснил и на Денислава, като двамата са се надявали поне единият от тях да си намери такъв съюзник. Самият Неделчо е избрал Нанси за тази роля, директно казвайки на нея, че я възприема като стратег. Нанси обаче бързо се е дистанцирала, което е развалило плана му. Неделчо загатва, че ролята на Братоев в това развитие не е излъчена и вероятно ще разкаже за нея едва при финала на шоуто.

Още при първите срещи е усетил и реакциите на останалите: Михаела го е посрещнала с репликата, че точно него не иска да вижда.