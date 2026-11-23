Развлечения

Мартин Елвиса и Денислава Велкова бяха заснети в горещи целувки в столична дискотека. Пикантните кадри са уловени от случаен посетител на заведението, който ги е разпространил в социалните мрежи. На видеото, за което се твърди, че е на двамата риалити герои, се вижда как двамата риалити герои си разменят ласки, без да се притесняват от любопитните погледи на останалите гости.

В компанията на Денислава в съответната вечер е била цяла плеяда от звезди от риалити формати. Сред присъстващите са Мартина Петрова, Симона Пантова, Анна-Мария Граченова и Силвия Кирова, всички познати от „Ергенът“, както и Красимир Томов, който също е участвал в романтичното предаване.

История от „Игри на волята“

Отношенията между Мартин и Денислава не са нови, тъй като двамата се познават от години. Те са участвали заедно в петия сезон на „Игри на волята“ през 2023 г. Тогава бизнесменът е показал сериозни стратегически умения, които са го помогнали да стигне до финалната тройка в екстремното риалити.

Вследствие на появилото се видео в мрежата започнаха да циркулират версии, че Елвиса и блондинката са имали близки отношения още след напускането на „Игри на волята“. Според тези теории сега старите им авантюри просто се възобновяват. До момента обаче нито Мартин, нито Денислава не са направили официално потвърждение за такава връзка.

Пътят към новата любов

Преди няколко месеца Мартин Елвиса се раздели окончателно с последната си приятелка Йоана Илиева. Двамата са опитвали да изградят стабилна връзка два пъти, като са били заедно още преди участието на бизнесмена в четвъртия сезон на „Ергенът“. След първоначалното им раздяла Мартин потърси любовта в риалитито, където Йоана неочаквано се появи в опит да си го върне. Нейният престой обаче продължи само три дни, защото по това време Мартин вече се бе влюбил в писателката Даниела Рупецова и реши да не даде роза на бившата си половинка, изпращайки я обратно в България.

Романсът с Даниела Рупецова приключи почти веднага след края на предаването, което доведе Мартин отново в обятията на Йоана. Те дадоха втори шанс на връзката си, но и този път отношенията не издържаха и се разделиха окончателно през лятото. Сега изглежда, че Денислава е успяла да привлече вниманието на заклетия ерген.

Сигнали за близост преди дискотеката

Целувките в заведението не са първият знак за близост между двамата. На 6 ноември 2026 г. Мартин и Денислава се появиха заедно на премиерата на втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“, в който Денислава участва.

Тогава двамата позираха прегърнати пред фотографите, а по-късно споделили серия от общи снимки в социалните мрежи. Публикациите събраха над 17 000 харесвания и стотици коментари. Мартин е придружил снимките с текст, в който отбеляза, че са се срещнали в „Игри на волята“ по Нова, но пътищата им са ги отвели в БиТи Ви, и се е запитал дали са предатели или праведни.

След появилото се видео от дискотеката, общата им поява на светското събитие придобива нов смисъл и засилва подозренията, че между тях има нещо повече от приятелство. Любопитно е, че Денислава е поредната популярна красавица до името на Мартин, но за разлика от предишните му избранички, тя го познава далеч преди той да става „ерген“. Общото им минало в екстремното риалити прави евентуалния романс още по-интересен за почитателите на жанра.

Дали това е началото на сериозна история или просто купонджийско увлечение, остава за разкриване. Дали този път ще проработи?