Развлечения

Александра Богданска привлече всички погледи в Царския дворец „Врана“ с визия, която е напълно в нейния стил. За вечерта тя избра дълга, прилепнала червена рокля с ефектна мрежеста структура от блестящи орнаменти и асиметрично деколте, което разкрива раменете ѝ.

Тоалетът е дело на българския бранд Pembe Kenan Haute Couture на дизайнерката Пембе Кенан. Двете имат дълго сътрудничество – Александра е била лице на марката и е носила нейни визии дори на кинофестивала във Венеция.

За да не претовари образа, Алекс заложи на дискретен грим и остави косата си свободно спусната с актуален мокър ефект. Тя бе пропуснала бижутата, защото роклята сама по себе си бе истинско бижу.

Събитието в историческия дворец „Врана“ събра представители на шоубизнеса и модата, сред които бяха певицата Поли Генова и Валерия от риалитито „Ергенът“.

Честно казано, червеното винаги е рисково, но тук е заложила на правилния баланс между драматизма и елегантността. Дали мокрия ефект на косата е бил най-добрият избор или просто следващото голямо тренд-решение?