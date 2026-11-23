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Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино станаха родители за трети път. Представител на режисьора обяви, че двойката е „изключително щастлива“ от раждането на третото им дете – момченце. Засега новите родители не са разкрили повече подробности, включително името на бебето.

Семейни моменти далеч от прожекторите

Тарантино, който е на 63 години, вече има две деца от брака си с Даниела – шестигодишния Лео и четиригодишната Адриана. Макар че режисьорът е световно известен със специфичния си творчески почерк и успешна кариера, през последните години семейството заема все по-важно място в живота му. През годините режисьорът многократно е говорил за желанието си да посвети повече време на семейството си, а бащинството се превърна в нов и ключов етап, който промени приоритетите му извън киното.

Двойката е известна с това, че пази децата си далеч от светлините на славата и рядко споделя лични подробности. Това прави новината за новороденото още по-интересна за феновете му. Двамата бяха забелязани заедно през май 2025 г. на филмовия фестивал в Кан, където се появиха на червения килим и демонстрираха близостта си.

Историята на Куентин и Даниела

Всичко започва още през 2009 г. в Израел, където режисьорът се намира по повод представянето на филмов проект. Тогава Даниела Пик вече е известна в родината си като модел и певица. Двамата започват романтична връзка, но след няколко години пътищата им се разминават и се разделят.

Съдбата обаче им дава втори шанс и през 2016 г. отново се сближават. Вълнуващата история продължава през лятото на 2017 г., когато Тарантино прави предложение за брак. През ноември 2018 г. двамата сключват брак на интимна церемония в дома им в Лос Анджелис, заобиколени само от близки хора.

Коя е Даниела Пик

Даниела Пик е израелска певица и модел, която идва от музикално семейство. Тя е дъщеря на известния израелски поп изпълнител Свика Пик, известен като „Маестрото“. Тя заедно със сестра си Шарона създава музикалното дуо Pick Sisters, преди по-късно да се насочи към самостоятелна дейност. Макар връзката ѝ с един от най-големите режисьори в света да я постави в центъра на светското внимание, тя запазва собствената си идентичност и творчески интереси.

Киното и новата глава

Куентин Тарантино е сред най-разпознаваемите режисьори в съвременното кино с филмография, която включва истински класики. В нея са заглавия като „Глутница кучета“ (1992), „Криминале“ (1994), „Джаки Браун“ (1997), „Убий Бил“ (2003–2004), „Гадни копилета“ (2009), „Джанго без окови“ (2012), „Омразната осморка“ (2015) и „Имало едно време в Холивуд“ (2019).

С появата на третото дете семейството им става още по-голямо. За режисьора това е началото на поредната специална глава от живота му, но този път в компанията на три малки деца.