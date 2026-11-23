Развлечения

Ивонне Рей пак ще ни забавлява в риалити предаване по Нова телевизия, което ще бъде излъчено през 2027-а година. Самата тя призна, че вече е сключила договор за участието си, макар и в момента да не може да разкрие кое точно е шоуто.

„Нямам право да обявявам в аванс кое е шоуто, в което ще се вихря, но мога да гарантирам, че публиката ще е във възторг да ме види отново на екран“, сподели тя. Планът за подготовка е сериозен – преди снимките Ивонне ще избяга с приятели до Малдивите, за да се зареди с енергия и добро настроение.

Между двете телевизионни приключения обаче има и лична драма. Тя разкри, че в момента е сама, след като е скъсала окончателно с последния си интимен приятел преди няколко месеца.

Дали новата емисия ще донесе и нов кавалер, или Мамасита ще заложи само на собствения си чар?