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Теа Минкова прекара времето си в риалитито Traitors: Игра на предатели, опитвайки се да разкрие предателите, но накрая е била изгонена от собствените си съотборници. Общо единайсет гласа са били срещу нея, докато човекът, когото тя е подозирала, е останал в играта.

В гостуване в „Тази сутрин“ на 23 ноември Теа сподели, че в предаването са използвали един много странен глагол – „да я издумкат“ – и че това е станало групово. По нейните думи, това не е било изненада, защото е била една от по-активните участнички, винаги е имала мнение и понякога е била в центъра на драмите и коалициите.

Минкова разкри, че е усетила, че е дошъл нейният час, но не е знаела, че всичко се е случило толкова организирано. Според нея е имало тайни уговори за мълчание и изваждане на името ѝ на масата. В деня, в който е напуснала, тя е чакала спокойно редът ѝ да дойде вечерта, за да се опита да остане, тъй като е била убедена, че Милен е предател, но не е успяла да убеди останалите или те не са я счетали за достатъчно „праведна“.

Най-големият шок за Теа е била Нанси. Минкова признава, че дори да беше останала в предаването, нямаше да повяра, че тя е предател. Тя е обяснявала на всички, че Крис и Нанси няма как да са предатели.

Относно играта Минкова отбеляза, че в процеса ѝ се дават много малко моменти през деня да усетиш кой е предател, защото са били приятели и са изпълнявали мисии заедно. На закуската, например, има момент, в който виждаш човека отсреща и реакциите му, изненадата му, кой ще влезе, кой е изгонен.