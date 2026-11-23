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Яркочервен Rolls-Royce с черни джанти блокира пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Княз Александър I“ и „Съборна“ в София. Автомобилът е забелязан на 12 ноември между 13:30 и 14:00 часа, като заема част от мястото за пресичане.

Авторът на публикацията предполага, че колата принадлежи на Джино Бианкалана. Към публикацията са приложени близък кадър на задната част на автомобила с надпис „GINO“, както и снимка от Instagram профила на риалити звездата, на която той позира до сходен червен Rolls-Royce. Няма обаче доказателства кой точно е управлявал колата в този момент или кой я е паркирал така.

Случаят предизвика вълна от възмущение, като много хора се питат защо полицията и службите по контрола на паркирането „спят“. В коментарите се чуват мнения, че ако ставаше дума за обикновена кола, тя щеше да бъде вдигната или скобирана моментално. Някои потребители се фокусираха върху състоянието на маркировката, но на кадрите пътеката се различава ясно и в близост има пътен знак.

Не е ясно дали е подаден официален сигнал до институциите, дали е извършена проверка или е наложена санкция. Към момента Джино Бианкалана няма публична позиция по случая. Остава само въпросът дали в София правилата за паркиране важат еднакво за всички, или луксозните коли имат „виза“ за зебрите.