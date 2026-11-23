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Любомир Григоров получава първата награда от 1300 евро и задачата да създаде паметника в чест на пловдивския музикант Милчо Левиев. Скулптурата ще бъде поставена в центъра на Пловдив, точно на триъгълната площ между улиците „Цар Иван Александър“, „Авксентий Велешки“ и „Гладстон“, срещу Дома на културата „Борис Христов“.

Резултатите бяха обявени на официална церемония във фоайето на втория етаж на Дома на културата „Борис Христов“, където бе открита и изложба с макетите на всички проекти. Второто място и награда от 900 евро отиха за Васил Хаджигрудев, а трети се класира Петко Иванов с отличие от 500 евро. Борис Борисов бе награден със специална награда.

На събитието присъстваха президентът Петър Стоянов (1997–2002), заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, Вики Алмазиду, представители на Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“, както и различни художници. Вики Алмазиду, която е съпруга на музиканта и председател на сдружението, лично връчи наградата на победителя.

Президентът Петър Стоянов подчерта, че поводът е почит към изключителния талант на композитора, пианист и пловдивчанин, като добави, че авторите са вложили душа в проектите си. Заместник-кметът Пламен Панов припомни и другите инициативи на Община Пловдив за паметта на Левиев — именуването на алея на Бунарджика, ежегодния национален конкурс за млади пианисти и подкрепата за дигитализирането на музикалното му наследство.

Инициативата е посветена на предстоящата през 2027 г. 90-годишнина от рождението на Милчо Левиев. Конкурсът е организиран от СКО „Милчо Левиев“ в партньорство с НУМТИ „Добрин Петков“ и с финансовата подкрепа на Община Пловдив. Изложбата с макетите все още може да бъде разгледана в Дома на културата „Борис Христов“, а пълните резултати са на сайта на сдружението.

Дано резултатът да е толкова добър, колкото е творчеството на Левиев, а не просто „още един паметник“ в града.