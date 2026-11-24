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Всички познаваме това чувство, когато след тежък ден се хвърлим в леглото или се увием в пухкава кърпа след топъл душ. Усещането е супер, но в забързаното ежедневие лесно забравяме кога последно сме прали спалното бельо. Често решаваме, че щом платовете изглеждат чисти и все още миришат приятно, няма причина за притеснение. Реалността обаче е друга, а отговорът на въпроса колко често трябва да се перат тези вещи е строго научен, защото става въпрос за здравето на кожата и дихателната система.

Невидимият свят в леглото

Всеки път, когато спим, тялото ни отделя хиляди мъртви клетки, естествени масла, пот и слюна. Всички тези неща се абсорбират директно от нишките на чаршафите и калъфките за възглавници. Така се създава топла и влажна среда, която е абсолютният рай за праховите акари, гъбичките и бактериите. Те се размножават с невероятна скорост, без дори да се забележат с просто око.

Подобна ситуация е и с кърпите. Кърпата, с която се подсушаваме след банята, задържа влага и остатъци от кожа. Това превръща банята в идеално място за инкубация на микроби, които се връщат върху чистото ни тяло още на следващия ден. Ако забележите необясними пъпчета по лицето, раздразнения по кожата или сутрешни алергии, виновникът вероятно се крие в текстила, който докосва тялото ви всеки ден.

Златните правила за спалното бельо

Специалистите по хигиена и дерматолозите са категорични – чаршафите трябва да се перат строго на всеки седем дни. Има обаче ситуации, в които този период трябва да бъде съкратен на три или четири дни. Това важи, ако човек се поти силно по време на сън, спи гол, има домашни любимци, които се качват в леглото, или страда от сезонни алергии.

Особено внимание трябва да се обърне на калъфката за възглавница. Тя е в директен контакт с маслата от косата и остатъците от козметични продукти за грижа. Ако не се сменя редовно, това води до запушване на порите и поява на акне.

График за кърпите и температура на пране

Дори и да използваме кърпата, след като вече сме се измили, триенето в кожата пренася микроорганизми и мъртви клетки. Влагата в банята пък пречи на бързото им изсъхване. За да се избегнат неприятни миризми и пренасяне на бактерии, кърпата за тяло трябва да отиде в прачещата машина след най-много три използвания. Важно е винаги да се разстила добре на проветриво място между душовете и никога да не остава сгъната или закачена зад вратата.

Малките кърпи за лице и ръце са най-замърсените, защото влизат в контакт с микроби много пъти през деня и често се ползват от повече от един човек. Кърпата за ръце трябва да се сменя на всеки два дни. Когато става въпрос за лицето, идеалният вариант е да се използва чиста кърпа на всеки един или два дни.

За да се неутрализират ефективно всички патогенни микроорганизми, всички тези текстилни изделия трябва да се перат на 60 градуса Целзий.

Кой от вас е в екипа на „мирише добре, значи е чисто“ или сте от тези, които сменят чаршафите дори ако са ги прали вчера?