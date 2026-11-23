Развлечения

Ваня Щерева реши да заложи на мистиката с новия си албум „Коя беше ти“. Певицата, която е и писател и сценарист, пусна карти за врачуване, като всяка от тях съдържа по едно изречение от песните в проекта.

Ваня представи картите в социалната мрежа и сподели, че вече ги е пробвала. Тя е задала въпрос как ще мине авторският ѝ спектакъл на 19 ноември, на който ще представи и песните от новия си албум. След като изтеглила карта, певицата щяла да се разплаче, когато прочела късмета си: „Имаш ли представа какво представляваш, ти си изкуство“.

Ваня, която има и магазин за ръчно изработени бижута, е обърнала внимание на всеки детайл при създаването на проекта си. Освен картите за гадаене, проектът включва и по-големи карти със снимки от нейни фотосесии и текстовете на песните.

Най-любопитната част обаче е флашката с песните. Тя е оформена като малко червено анатомично сърце, което изглежда доста реалистично. Аксесоарът е закачен на верижка, така че да може да се носи като колие. Този избор е препратка към песента „Пак ще се влюбиш“ от новия албум.

Трябва да признаем, че нивото на детайлите е на друго ниво. Флашка-сърце като колие? Това е точно типът на „extra“ енергия, която искаме да виждаме. Дали е малко прекалено с анатомичното сърце, или всъщност е супер концептуално?