Развлечения

Подгответе се за нещо наистина провокативно. Френската комедия „Тя спи гола“ се стъпва за първи път у нас, а в главните роли виждаме Петър Антонов и Богдана Трифонова.

В основата на всичко стоят изневярата и лъжата. Богдана Трифонова сподели, че лъжата „сяда много удобно и се съблича гола“, а самата пиеса разказва за емоциите, отношенията и неочакваните обрати между повече от две двойки.

Разбира се, най-голямото питане е: коя точно спи гола? Актрисата загатва, че това е много важно за развитието на действите, но не разкрива всичко. Дори подсказва, че може би не става въпрос само за една героиня.

Дали ще е просто смешно или ще е пълен хаос? Ще разберем скоро, защото премиерата е утре, на 24 ноември, в Театър „Артвент“ от 19:30 часа.

Нямаме представа какво точно се крие зад тези „изненади“, но заглавието вече прави работата си. Вие бихте ли рисковали с такава вечер?