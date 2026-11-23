Развлечения

Йордан Йончев, по-известен като Гъмзата, отново демонстрира, че хуморът му е на ниво. В социалната мрежа Facebook той сподели една „трагична“ история, която бързо накара последователите му да се усмихнат.

„Днес пак ме върнаха от бюрото по труда! Казаха да чакам. Като ми дойде реда, щели да ме викнат“, написа музикантът. Текстът е очевидна шега, но Гъмзата просто знае как да превърне всяка ситуация в забавление.

Докато „чака реда си“ в бюрото по труда, той всъщност прекарва времето си по много по-приятен начин. Музикантът сподели снимки от топъл басейн в Горна баня, където се наслаждава на спокойна почивка.

За да направи уикенда си още по-пълноценен, той публикува и кадър с половинката си. Гъмзата подчерта, че дори облачното време не може да помрачи прекрасното съботно настроение и пожела весел уикенд на всички свои приятели и последователи.

Йордан Йончев е разпознаваем като един от тромпетистите в музикалния състав на „Ку-ку бенд“ на Слави Трифонов. Макар и с шеги за търсене на работа, той продължава да бъде активен с участия и музикални изяви, включително в нощни заведения.

Един такъв „изгубен“ от бюрото по труда сме всички, когато е време за почивка, нали?