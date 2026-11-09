Запознайте се с Ирена: сестрата на Мария, с крака от 1,20 м

Развлечения

Ирена е по-малката сестра на фолк певицата Мария и тя е със зелени очи и крака от цели 1,20 м. Тя е само с три години по-малка от известната си сестра, но за разлика от нея, Ирена е далеч от прожекторите и предпочита да води собствен живот.

Преди няколко години тя се е върнала в България заедно с двете си деца. Мария истински обожава племенниците си, което често виждаме в милите семейни моменти, които певицата споделя в социалните мрежи. Семейството винаги е било приоритет за Мария, а днес тази обич обхваща и дъщеря ѝ Марая.

Що се отнася до работата, Ирена се развива в частния сектор и се занимава с детски стоки. Може да не търси слава, но е ясно, че красотата в това семейство е генетичен стандарт.